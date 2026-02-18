Wall Street: Σε θετικό έδαφος οι δείκτες με τεχνολογική ώθηση – Προβλημάτισε ο διχασμός στη Fed για τα επιτόκια

Η Wingstop σημείωσε άνοδο περίπου 13% μετά από αισιόδοξες προβλέψεις. Η εταιρεία εκτίμησε ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ θα κινηθούν από σταθερές έως χαμηλές μονοψήφιες αυξήσεις το οικονομικό έτος 2026. Στο τέταρτο τρίμηνο, οι συγκρίσιμες πωλήσεις υποχώρησαν 5,8% σε ετήσια βάση, καλύτερα από την πτώση 6,7% που ανέμεναν οι αναλυτές.Η Moody’s ενισχύθηκε κατά 6% μετά από αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη. Τα προσαρμοσμένα κέρδη τέταρτου τριμήνου ανήλθαν στα 3,64 δολάρια ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης 3,43 δολαρίων, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,89 δισ. δολάρια, υψηλότερα από την εκτίμηση των 1,86 δισ. Η εταιρεία προβλέπει ετήσια προσαρμοσμένα κέρδη μεταξύ 16,40 και 17 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι προσδοκιών για 16,47 δολάρια.Η Madison Square Garden Sports κατέγραψε άνοδο 13% μετά την ανακοίνωση σχεδίων απόσχισης της ομάδας New York Knicks από τη δραστηριότητα που περιλαμβάνει τους New York Rangers. Η κίνηση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο, θα δημιουργήσει δύο ξεχωριστές εισηγμένες εταιρείες, επιτρέποντας σε κάθε ομάδα να διαχειρίζεται αυτόνομα τις δραστηριότητές της. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων δεύτερου δημοσιονομικού τριμήνου.Στα μακροοικονομικά στοιχεία, οι ενάρξεις κατοικιών και οι οικοδομικές άδειες στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, ενώ οι παραγγελίες διαρκών αγαθών υποχώρησαν λιγότερο από το αναμενόμενο.Τέλος, οι αγορές αναμένουν το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας που θα είναι η δημοσίευση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) την Παρασκευή, που αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed και αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για την πορεία της οικονομίας και των επιτοκίων.