Wall Street: Σε θετικό έδαφος οι δείκτες με τεχνολογική ώθηση – Προβλημάτισε ο διχασμός στη Fed για τα επιτόκια
Οι αμερικανικοί δείκτες ανέκαμψαν με οδηγό τον τεχνολογικό κλάδο, ενώ τα πρακτικά της Fed ανέδειξαν νέα αβεβαιότητα για τα επιτόκια -Nvidia, Amazon και Micron ξεχώρισαν - Πρακτικά Fed: Διχασμός για τα επιτόκια και αβεβαιότητα για τις επόμενες κινήσεις
Σε θετικό έδαφος βρέθηκαν την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες στη Wall Street μετά από αρκετές πιεστικές συνεδριάσεις καθώς το επενδυτικό κλίμα βελτιώνεται χάρη στην ώθηση των τεχνολογικών μετοχών που φαίνεται να ξεπερνάνε το φόβο της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή η αγορά αποτίμησε τα όσα είδαν στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve τα οποία επιβεβαιώνουν τον διχασμό των αξιωματούχων για την πορεία των επιτοκίων και την αβεβαιότητα για την νομισματική πολιτική που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα.
Σε αυτό το κλίμα στο ταμπλό ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,26% στις 49.663 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο κατά 0,56% στις 6.681 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε υψηλότερα κατά 0,78% στις 22.753 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Fed, τα οποία ανέδειξαν διχασμό μεταξύ των αξιωματούχων σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 2 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4,083%, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημείωσε και το 30ετές, στο 4,709%. Πάνω από 2 μονάδες βάσης κέρδισε και η απόδοση του 2ετούς τίτλου, η οποία διαμορφώθηκε στο 3,46%.
Πρωταγωνίστρια μετοχή στη συνεδρίαση ήταν αυτή της Nvidia η οποία σημείωσε άνοδο 1%, μετά την ανακοίνωση της Meta ότι θα χρησιμοποιήσει εκατομμύρια τσιπ της εταιρείας για την ανάπτυξη των data centers της. Στο ίδιο κλίμα, η Amazon, επίσης μέλος των λεγόμενων «Magnificent Seven», ενισχύθηκε κατά 1%, καθώς κανονιστικά έγγραφα έδειξαν ότι το fund Pershing Square του Μπιλ Άκμαν αύξησε τη συμμετοχή του στην εταιρεία κατά 65% στο τέταρτο τρίμηνο, καθιστώντας την τρίτη μεγαλύτερη θέση του χαρτοφυλακίου του. Η κίνηση αυτή ακολούθησε τη λήξη ενός σερί εννέα πτωτικών συνεδριάσεων για τη μετοχή.
Κέρδη κατέγραψε και η Micron Technology, μετά την αύξηση της θέσης της Appaloosa Management του Ντέιβιντ Τέπερ στην εταιρεία παραγωγής τσιπ. Η μετοχή ενισχύθηκε πάνω από 4%.
Παρά τη στήριξη των μεγάλων ονομάτων της τεχνολογίας, ο Στίβεν Λι της Logan Capital Management σημείωσε ότι και λιγότερο γνωστές εταιρείες τεχνολογίας καταγράφουν καλή πορεία, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών βιομηχανικής τεχνολογίας όπως η Trimble, της οποίας η μετοχή κέρδισε 1%. Όπως ανέφερε, η αγορά γίνεται «λίγο πιο επιλεκτική», αμφισβητώντας την άποψη ότι η άνοδος διευρύνεται ομοιόμορφα σε όλους τους κλάδους.
Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve τον Ιανουάριο που ανέμεναν οι επενδυτές έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι συμφώνησαν σε γενικές γραμμές με την απόφαση διατήρησης των επιτοκίων στο εύρος 3,5%–3,75%. Ωστόσο, υπήρξε διχογνωμία σχετικά με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής στη συνέχεια. Παρά τις ενδείξεις παύσης στις περαιτέρω μειώσεις, τα πρακτικά άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μειώσεων αργότερα εντός του έτους, εφόσον ο πληθωρισμός υποχωρήσει σύμφωνα με τις προσδοκίες ενώ υπήρχαν και φωνές που ζήτησαν ακόμα και αύξηση των επιτοκίων.
Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άλμα, καθώς η Wall Street αποτιμούσε τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι το Ιράν δεν ανταποκρίθηκε στις αμερικανικές «κόκκινες γραμμές» στις πυρηνικές συνομιλίες και ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης παραμένει ανοιχτό.
Η συνεδρίαση της Τρίτης είχε κινηθεί υποτονικά, με τους βασικούς δείκτες να σημειώνουν οριακά κέρδη. Ο κλάδος του λογισμικού, ήδη υπό πίεση λόγω ανησυχιών ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να υποκαταστήσει παραδοσιακές τεχνολογίες, κατέγραψε απώλειες.
Ισχυρή εξαίρεση αποτέλεσε η Global Payments, η οποία εκτινάχθηκε κατά 16% μετά την ανακοίνωση θετικότερων προβλέψεων για το 2026. Η εταιρεία εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα διαμορφωθούν μεταξύ 13,80 και 14 δολαρίων, υπερβαίνοντας τη συναίνεση των αναλυτών που τοποθετούσαν τον στόχο στα 13,58 δολάρια. Παράλληλα, προβλέπει προσαρμοσμένη αύξηση καθαρών εσόδων περίπου 5% για το τρέχον έτος, ελαφρώς υψηλότερα από το 4,7% που ανέμεναν οι αναλυτές.
Μεταξύ των μετοχών που ξεχώρισαν στη διάρκεια της συνεδρίασης:
Η Wingstop σημείωσε άνοδο περίπου 13% μετά από αισιόδοξες προβλέψεις. Η εταιρεία εκτίμησε ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ θα κινηθούν από σταθερές έως χαμηλές μονοψήφιες αυξήσεις το οικονομικό έτος 2026. Στο τέταρτο τρίμηνο, οι συγκρίσιμες πωλήσεις υποχώρησαν 5,8% σε ετήσια βάση, καλύτερα από την πτώση 6,7% που ανέμεναν οι αναλυτές.
Η Moody’s ενισχύθηκε κατά 6% μετά από αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη. Τα προσαρμοσμένα κέρδη τέταρτου τριμήνου ανήλθαν στα 3,64 δολάρια ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης 3,43 δολαρίων, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,89 δισ. δολάρια, υψηλότερα από την εκτίμηση των 1,86 δισ. Η εταιρεία προβλέπει ετήσια προσαρμοσμένα κέρδη μεταξύ 16,40 και 17 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι προσδοκιών για 16,47 δολάρια.
Η Madison Square Garden Sports κατέγραψε άνοδο 13% μετά την ανακοίνωση σχεδίων απόσχισης της ομάδας New York Knicks από τη δραστηριότητα που περιλαμβάνει τους New York Rangers. Η κίνηση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο, θα δημιουργήσει δύο ξεχωριστές εισηγμένες εταιρείες, επιτρέποντας σε κάθε ομάδα να διαχειρίζεται αυτόνομα τις δραστηριότητές της. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων δεύτερου δημοσιονομικού τριμήνου.
Στα μακροοικονομικά στοιχεία, οι ενάρξεις κατοικιών και οι οικοδομικές άδειες στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, ενώ οι παραγγελίες διαρκών αγαθών υποχώρησαν λιγότερο από το αναμενόμενο.
Τέλος, οι αγορές αναμένουν το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας που θα είναι η δημοσίευση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) την Παρασκευή, που αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed και αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για την πορεία της οικονομίας και των επιτοκίων.
