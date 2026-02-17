ΑΑΔΕ: Αλλαγές, μειώσεις φόρου αλλά και… παγίδες με το νέο Ε3, τι πρέπει να προσέχουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις
ΑΑΔΕ: Αλλαγές, μειώσεις φόρου αλλά και… παγίδες με το νέο Ε3, τι πρέπει να προσέχουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις
Προσοχή στη δήλωση φοροαπαλλαγών, πώς «ξεκλειδώνουν» τα προσυμπληρωμένα έσοδα-έξοδα από το myDATA
Μειώσεις φόρων, απαλλαγές και ελαφρύνσεις τεκμηρίου, απλοποιήσεις διαδικασιών μέσω myDATA και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν στη τελευταία διετία αλλά εφαρμόζονται εφέτος, αποκαλύπτει το νέο έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2025.
Ωστόσο την ίδια στιγμή, με το νέο Ε3, «κλειδώνουν» ως προς τα ελάχιστα έσοδα και προς τα μέγιστα έξοδα: ουσιαστικά η δήλωση προσυμπληρώνεται από την ίδια την εφορία, με βάση τα ηλεκτρονικά δεδομένα που είχε συλλέξει για τον φορολογούμενο πέρυσι η ΑΑΔΕ.
Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα μερικής τροποποίησης των ποσών, με αυστηρότερους περιορισμούς όμως που στοχεύουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην υπό στοιχεία Α.1045/2025 (Β’ 1191) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπό τον όρο ότι:
– οι αποκλίσεις εσόδων δεν υπερβαίνουν το 30%, σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
– η αξία των φορολογητέων εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.
– επιτρέπεται η υποβολή του Ε3 με δεδομένα εσόδων που υπερβαίνουν αυτά που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ και έχουν προσυμπληρωθεί.
– δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται, δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.
