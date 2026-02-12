Fraport Greece: Αύξηση 8,1% στην επιβατική κίνηση των αεροδρομίων τον Ιανουάριο
Fraport Greece: Αύξηση 8,1% στην επιβατική κίνηση των αεροδρομίων τον Ιανουάριο
Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, με άνοδο 5,8% στην επιβατική κίνηση διατήρησε την ισχυρή ανοδική του τάση τον Ιανουάριο
Τον Ιανουάριο του 2026, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακίνησαν 718.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 8,1% (+54.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.
Απόδοση του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης (SKG):
Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (+25.000 επιβάτες/+5,8%) διατήρησε την ισχυρή ανοδική του τάση τον Ιανουάριο, αποτελώντας τον βασικό παράγοντα που συνέβαλε στην θετική μηνιαία απόδοση του δικτύου.
Η αύξηση οφείλεται κυρίως στον εγχώριο και τον διεθνή τομέα, με σχεδόν την ίδια συνεισφορά.
Η αύξηση της διεθνούς κίνησης (+12.000/+4,6%) οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κίνησης από την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ η Ολλανδία, η Κύπρος και η Αυστρία παρουσίασαν σημαντική μείωση (-3.500/-30,2%, -3.000/-9,0% και -3.000/-27,4% αντίστοιχα).
Κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα:
