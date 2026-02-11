EFG: Αμφιλεγόμενο asset ο χρυσός, χαμηλότερα το δολάριο, στο επίκεντρο οι αναδυόμενες αγορές
EFG: Αμφιλεγόμενο asset ο χρυσός, χαμηλότερα το δολάριο, στο επίκεντρο οι αναδυόμενες αγορές
Οι εκτιμήσεις της EFG με βάση το outlook του Ομίλου για το 2026 - Ποιες είναι οι αναδυόμενες αγορές που επιλέγει και τι αναφέρει για την απορρυθμιστική πολιτική Τραμπ
Με επίκεντρο τις αναδυόμενες αγορές, τις τεχνολογικές εταιρείες και όχι μόνον, μια πιθανή διόρθωση στον χρυσό και τη συνέχιση της καθοδικής φάσης του δολαρίου, κινούνται οι εκτιμήσεις της EFG με βάση το Outlook του Ομίλου για το 2026.
Οι κ.κ. Mozamil Afzal, Group Chief Investment Officer και μέλος της Global Business Committee της EFG International, Daniel Murray, Deputy CIO & Global Head of Discretionary Portfolio Management, EFG και Δημήτρης Κεφαλογιάννης, Chief Executive Officer EFG Bank Athens Branch, πραγματοποίησαν μια ολοκληρωμένη ανάλυση για τα βασικά ορόσημα του 2026.
Η καθυστερημένη επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για την περιφερειακή ανάπτυξη το 2026, ενώ αναμένεται ότι η γερμανική οικονομία -η μεγαλύτερη της Ευρώπης- θα ενισχυθεί σημαντικά από την αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών που συμφωνήθηκε φέτος, ιδίως στον τομέα της άμυνας.
Επιπλέον, θα έχει ενδιαφέρον να φανεί αν μια βελτίωση της κινεζικής οικονομίας, προς την οποία κατευθύνεται σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών εξαγωγών, θα ενισχύσει περαιτέρω τις προοπτικές. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ληφθούν υπόψη η επιδείνωση των δημοσιονομικών προοπτικών και η συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης, όπως καταδεικνύουν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το γαλλικό πολιτικό σύστημα.
Φυσικά, η οικονομική ανάπτυξη είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν κατά τη διαμόρφωση επενδυτικής κατανομής. Στις αγορές μετοχών, οι αποτιμήσεις είναι γενικά πιο ελκυστικές στις αναδυόμενες οικονομίες σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες.
