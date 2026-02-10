Bloomberg: Επιφιλάξεις από Ελλάδα και Μάλτα στο σχέδιο της ΕΕ για το ρωσικό πετρέλαιο
Bloomberg: Επιφιλάξεις από Ελλάδα και Μάλτα στο σχέδιο της ΕΕ για το ρωσικό πετρέλαιο
Αθήνα και Βαλέτα εκφράζουν ενστάσεις σε πρόταση της ΕΕ για απαγόρευση υπηρεσιών μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου, φοβούμενες επιπτώσεις στη ναυτιλία και στις τιμές ενέργειας, ενόψει του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ελλάδα και Μάλτα αναδεικνύονται ως το βασικό εμπόδιο στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντικατάσταση του πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου με απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες που διαθέτουν μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα, ανησυχούν ότι η κίνηση αυτή θα πλήξει τις ευρωπαϊκές ναυτιλιακές επιχειρήσεις και θα επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο πλαίσιο του 20ου πακέτου κυρώσεων να απαγορευτεί σε κοινοτικές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες (ασφάλιση, μεταφορά, χρηματοδότηση) για ρωσικό πετρέλαιο, ανεξάρτητα από την τιμή πώλησής του.
Η ΕΕ επιδιώκει να σταματήσει τη χρήση δυτικών τάνκερ (περίπου το 1/3 της ρωσικής παραγωγής μεταφέρεται μέσω αυτών) για την τροφοδοσία τρίτων χωρών, όπως η Ινδία και η Κίνα, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τα έσοδα της Μόσχας. Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα είχαν εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες και στο παρελθόν, το 2022 κατά τη διαπραγμάτευση του πλαφόν, ζητώντας διασφαλίσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
Αθήνα και Βαλέτα εξέφρασαν επιφυλάξεις στη συνεδρίαση των πρεσβευτών της ΕΕ τη Δευτέρα, όπου παρουσιάστηκε το νέο πακέτο κυρώσεων, σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων. Όπως ανέφεραν, το μέτρο αυτό ενδέχεται να πλήξει τη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ευρώπης και να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας.
Παράλληλα, ζήτησαν διευκρινίσεις για προτάσεις που προβλέπουν κυρώσεις σε ξένα λιμάνια που διαχειρίζονται ρωσικό πετρέλαιο, καθώς και αυστηρότερη εποπτεία στις πωλήσεις πλοίων ώστε να περιοριστεί η κατάληξή τους στον ρωσικό στόλο.
Εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει αναφέρει το Bloomberg, ενώ η κυβέρνηση της Μάλτας δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα.
Greece and Malta emerge as the main obstacle to an EU proposal to replace a Russian oil price cap https://t.co/uqxP2RPsqZ— Bloomberg (@business) February 10, 2026
