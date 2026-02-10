Bloomberg: Επιφιλάξεις από Ελλάδα και Μάλτα στο σχέδιο της ΕΕ για το ρωσικό πετρέλαιο

Αθήνα και Βαλέτα εκφράζουν ενστάσεις σε πρόταση της ΕΕ για απαγόρευση υπηρεσιών μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου, φοβούμενες επιπτώσεις στη ναυτιλία και στις τιμές ενέργειας, ενόψει του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας