Το τοπ 10 με τις περιοχές που αναζητούν τώρα οι υποψήφιοι αγοραστές και ενοικιαστές στην Αθήνα
Ο δήμος Αθηναίων νο 1 σε αναζητήσεις για αγορά ή μίσθωση σπιτιού ή ακόμη και για αγορά γης - Εκτοξεύτηκε ο Πειραιάς, μεγάλη άνοδος και για το Περιστέρι
Πειραιάς και Περιστέρι, δύο περιοχές στην Αθήνα με πιο προσιτές τιμές και πιο εύκολη πρόσβαση λόγω μετρό κάνουν τη μεγάλη ανατροπή και παρουσιάζουν τώρα τη μεγαλύτερη αύξηση σε αναζητήσεις, είτε πρόκειται για αγορά, είτε και για την ενοικίαση κατοικιών.
Η σύγκριση στις αναζητήσεις του σήμερα με αυτές προ τετραετίας, το 2022, αποτυπώνουν και τις τάσεις στην αγορά κατοικίας στην πρωτεύουσα, λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών τα τελευταία χρόνια καθιστώντας το θέμα «στέγαση» παραπάνω από δύσκολη εξίσωση για τους ενδιαφερομένους, που αναζητούν το κατάλληλο σπίτι στις αγγελίες. Με βάση τα στοιχεία από τις αναζητήσεις στο δίκτυο του Spitogatos (www.spitogatos.gr) κοινή συνισταμένη στην τετραετία είναι η πρωτιά του δήμου της Αθήνας, που παραμένει τα τελευταία χρόνια νούμερο 1, για όσους ψάχνουν σπίτι, είτε για αγορά, είτε για ενοικίαση, ή ακόμη και για αγορά γης.
Η ανατροπή όμως στην τετραετία έρχεται στη δεύτερη θέση, όπου ο Πειραιάς εκτοπίζει για πρώτη φορά τα νότια προάστια, τη Γλυφάδα όταν πρόκειται για αγορά και την Καλλιθέα, εφόσον πρόκειται για ενοικίαση. Για …εκτόξευση του λιμανιού έκανε λόγο προ ημερών και ο κ. διευθύνων σύμβουλος του Spitogatos Δημήτρης Μελαχροινός, προ ημερών στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις», του επενδυτή και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη: «Αυτή η …εκτόξευση δείχνει ότι η περιοχή συγκεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον κάθε κατηγορίας ενδιαφερομένων, ξεπερνώντας περιοχές, που για χρόνια ήταν στην κορυφή. Με δεδομένο ότι η αναζήτηση για το δήμο Αθηναίων περιλαμβάνει ουσιαστικά πολλές περιοχές, δεν είναι παράλογο να εκτιμήσουμε πως ο Πειραιάς ίσως και να βρέθηκε στην κορυφή του ενδιαφέροντος πέρυσι».
