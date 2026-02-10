Το τοπ 10 με τις περιοχές που αναζητούν τώρα οι υποψήφιοι αγοραστές και ενοικιαστές στην Αθήνα

Ο δήμος Αθηναίων νο 1 σε αναζητήσεις για αγορά ή μίσθωση σπιτιού ή ακόμη και για αγορά γης - Εκτοξεύτηκε ο Πειραιάς, μεγάλη άνοδος και για το Περιστέρι