Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας

Περίπου τα μισά επενδυτικά σχέδια αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα τη Μακεδονία μας και τη Θράκη τόνισε ο υπ. Ανάπτυξης - Τι είπε για τη μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ στη Δ. Μακεδονία όπου δημιουργείται AI GIGA Factory