Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πώς διασφαλίζεται η έκπτωση 4% και τα λάθη που κοστίζουν φόρο
Βήμα-βήμα πώς να κερδίσετε την έκπτωση 4%
Φέτος, πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα δουν τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ προσυμπληρωμένη, προεκκαθαρισμένη και έτοιμη προς υποβολή.
Πρόκειται κυρίως για όσους λαμβάνουν μισθούς ή συντάξεις, οι οποίοι θα μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να υποβάλουν τη δήλωση απευθείας.
Αν δεν προχωρήσουν οι ίδιοι στην υποβολή, η ΑΑΔΕ θα οριστικοποιήσει αυτόματα τη δήλωση, εξασφαλίζοντας ότι δεν χάνεται η ανώτατη έκπτωση φόρου 4% για τους φορολογούμενους με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα οι οποίοι θέλουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου 2026.
Με το άνοιγμα της πλατφόρμας στις αρχές Μαρτίου, οι φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά και θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους, να διορθώσουν λάθη και να αποφύγουν εκπλήξεις στην εκκαθάριση του φόρου.
Το χρονοδιάγραμμα για την ετήσια υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι προκαθορισμένο και εκτείνεται από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου.
Φέτος υπάρχει και μεγαλύτερη έκπτωση στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, όμως το ύψος της εξαρτάται με το πόσο νωρίς θα γίνει η υποβολή της δήλωσης.
Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος, λοιπόν, μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.
Οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.
Η έκπτωση εφάπαξ πληρωμής διαμορφώνεται ως εξής:
-4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου
-3% για δηλώσεις από 1η Μαΐου έως 15 Ιουνίου
-2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου
Η έκπτωση αυτή (4%, 3%, 2%) ισχύει μόνο αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου.
