Νομοσχέδιο Χατζηδάκη: Τα 4+1 μέτρα που «ξεμπλοκάρουν» χιλιάδες ακίνητα για μεταβίβαση
Άλλα εννέα νέα μέτρα υπόσχονται να αλλάξουν την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο
Με 4+1 νέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, «ξεμπλοκάρουν» οι ιδιοκτησίες και αγοραπωλησίες χιλιάδων ακινήτων. Ενώ επιπλέον εννέα νέα μέτρα υπόσχονται να αλλάξουν την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.
Η μεγάλη ανατροπή και «λύτρωση» για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων επέρχεται με την οριστική απαλλαγή τους από νομικές περιπέτειες και διώξεις, για περιουσίες που τους ανήκουν ουσιαστικά ήδη εδώ και δεκαετίες.
Επιπλέον:
· για πρώτη φορά, διευκολύνονται να αποκτήσουν και να μεταβιβάσουν ακίνητο, όσοι κληρονομούν μεν περιουσίες «στα χαρτιά», αλλά δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν τον φόρο και να προβούν στην αποδοχή κληρονομιάς στην εφορία.
· με άλλα δύο μέτρα, δίνεται λύση για ακίνητα και μεταβιβάσεις που έχουν «μπλοκάρει» για χρέη -ακόμα και αν η εφορία έχει κατάσχει ήδη τα ακίνητα!
· απαλλάσσονται από κόστος και ταλαιπωρία για έκδοση τοπογραφικών, χιλιάδες αγοραπωλησίες ακινήτων, εφόσον βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές.
Στην πράξη, με τα νέα μέτρα τα οποία θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση πριν κατατεθούν για ψήφιση στη Βουλή, αλλάζουν τα εξής:
1. Παύει το δημόσιο να διεκδικεί την ακίνητη περιουσία ιδιωτών, την οποία αποδεδειγμένα κατέχουν νόμιμα
Πρώτη και πιο σημαντική ρύθμιση είναι αυτή που αφορά την αποχή του Δημοσίου από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών βάσει παρωχημένων τίτλων.
Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, το πρόβλημα είχε λάβει παράλογες διαστάσεις: «Όταν ήμουν υπουργός Περιβάλλοντος, είχα βιώσει μια εντελώς παράλογη αντιμετώπιση της δημόσιας διοίκησης που διεκδικούσε με οθωμανικά φιρμάνια ολόκληρη τη Σαρωνίδα το 2020», οικισμό δηλαδή που είχε κατασκευαστεί πολλές δεκαετίες πριν. Παρόμοια περίπτωση αντιμετώπισε ως υπουργός Οικονομικών, όταν το Δημόσιο διεκδικούσε πολυκατοικίες στο κέντρο της Καρδίτσας, στις οποίες κατοικούσαν πολίτες επί δεκαετίες.
Οι τρεις βασικές παρεμβάσεις που προβλέπονται στο θέμα αυτό είναι:
· Πρώτον, το Δημόσιο δεν θα προβάλλει δικαιώματα κυριότητας ούτε θα ασκεί αγωγές όταν οι ιδιώτες ή οι δικαιοπάροχοί τους έχουν ακίνητο μεταγεγραμμένο μέχρι το 1975 – «πριν ψηφιστεί το σημερινό Σύνταγμα», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.
· Δεύτερον, προστατεύονται ακίνητα στα οποία έχουν εγκατασταθεί πολίτες κατόπιν υπόδειξης δημόσιας αρχής, κυρίως πρόσφυγες: «Ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τους έδωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος κάποιους τίτλους και έρχεται σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μετά από πολλές δεκαετίες καθυστέρηση και λέει: ξεχάστε τον Ελευθέριο Βενιζέλο». Νιώθουν έτσι και πάλι «πρόσφυγες» στη χώρα μας.
· Τρίτον, καλύπτονται περιπτώσεις όπου οι πολίτες διαθέτουν προσωρινά παραχωρητήρια ή αντίστοιχους τίτλους που εξέδωσε η ίδια η διοίκηση, αλλά αργότερα «άλλαξε άποψη και μετά από πολλές δεκαετίες θυμήθηκε να προσφύγει στα δικαστήρια λόγω ευθυνοφοβίας υπαλλήλων». Όλες οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν αμφισβήτηση κυριότητας για τέτοια ακίνητα καταργούνται, με ρητή εξαίρεση των κοινόχρηστων χώρων, αρχαιολογικών χώρων και δασικών εκτάσεων.
2. Πληρωμή του φόρου κληρονομίας κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου που κληρονομείται:
Διευκολύνσεις για συνεπείς και νομοταγείςΕπιπλέον, με άλλες διατάξεις, το νομοσχέδιο Χατζηδάκη προβλέπει παρεμβάσεις για να επικρατήσει κοινή λογική -αντί «καθημερινή τρέλα»- στις συναλλαγές με το δημόσιο.
