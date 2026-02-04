Οι 14 παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας: Τι αλλάζει με πιστοποιητικά, εγκυκλίους, συμβολαιογράφους - Με μοντέλο ΕΦΚΑ οι συναλλαγές με το δημόσιο

Σήμερα προβλέπεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αλλά υπάρχουν δυσχέρειες. Μέχρι να γίνει καθολική η διαλειτουργικότητα, ο πολίτης δεν θα προσκομίζει κανένα δικαιολογητικό που διαθέτει ήδη η διοίκηση π.χ. για προσωπικές ή περιουσιακές πληροφορίες.Για παράδειγμα: σήμερα δεν παρέχονται πιστοποιητικα όπως η ληξιαρχική πράξη γάμου, θανάτου, πτυχία, διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικά ιθαγένειαςΠερίπου μιλάμε για 30 πιστοποιητικά που αναζητούνται συχνά από τους πολίτεςΌταν ο πολίτης υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση η διοίκηση δέχεται αυτομάτως το πιστοποιητικό χωρίς να κάνει δεκτές δηλώσεις προδήλως αβάσιμες και αυτό θα προβλέπεται στον νόμοΓια ψευδείς δηλώσεις θα προβλέπονται αυξημένα πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις που θα είναι σε αντιστοιχία με το παράνομο όφελος που θα θέλει κάποιος να προσποριστεί.Επιπροσθέτως όσοι καταδικαστούν για ψευδείς δηλώσεις θα χάνουν το δικαίωμα υπεύθυνης δήλωσηςΌταν ήμουν υπουργός Ανάπτυξης το 2020 η δημόσια διοίκηση διεκδικούσε με οθωμανικά φιρμάνια τη Σαρωνίδα. Όταν ήμουν υπουργός Οικονομικών το δημόσιο διεκδικούσε πολυκατοικίες στο κέντρο της Καρδίτσας που έμεναν πολίτεςΕρχόμαστε εδώ και κάνουμε 3 παρεμβάσεις αλλά είμαστε ανοιχτοί στη διαβούλευση για να δούμε την περίμετρο της διάταξηςΕκτός από περιπτώσεις που ισχύουν σήμερα, το δημόσιο δεν θα προβάλει δικαιώματα κυριότητας ούτε θα ασκεί αγωγές αν οι ιδιώτες ή οι δικαιοπάροχοι έχουν ακίνητο μεταγεγραμμένο μέχρι το 1975. Όχι δηλαδή να έχουν απλά νομή ή χρησικτησία αλλά να έχουν κάνει μεταγραφή πριν από 50 χρόνια.Η δεύτερη περίπτωση αφορά ιδιώτες που έχουν εγκατασταθεί με απόφαση της δημόσιας αρχής όπως για παράδειγμα πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που μπορεί να πήραν τίτλους επί Βενιζέλου.Η τρίτη περίπτωση αφορά πολίτες που διαθέτουν προσωρινά παραχωρητήρια ή αντίστοιχους τίτλους που έχει εκδώσει η διοίκησηΌλες οι εκκρεμείς δίκες για αυτές τις τρεις περιπτώσεις καταργούνται ενώ εξαιρούνται ακίνητα που θεωρούνται κοινόχρηστα, αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλοί και δεν επηρεάζεται η εφαρμογή της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας.Από εδώ και πέρα σε συνεννόηση με τα υπ. Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης. Θα ενημερώνεται ποιος είναι ο αρμόδιος, ποια η φάση της αίτησης και μια χρονική εκτίμηση για την διεκπεραίωση της αίτησης.Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας που έχει θεσπιστεί από το ΥΠΕΣ αποκτά πρόσθετες αρμοδιότητες και αναλαμβάνει τη συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών και ενημερώνει τον αρμόδιο υπουργό.Οι πολίτες με μοναδικό κωδικό παρακολουθούν την πορεία των επώνυμων καταγγελιών τους.Πεδίο εφαρμογής είναι η χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οικογένειας συγγενών οικογένειας που αποβίωσε ή ψυχική βλάβη λόγω αναπηρίας ή τραυματισμού.Δεν καλύπτονται υλικές ζημιέςΑφορά φυσικές καταστροφές, δυστυχήματα σε δημόσια κτήρια ή υποδομές ή σε ΜΜΜ, τρομοκρατικές επιθέσεις ατυχήματα εν ώρα υπηρεσίας, ιατρικές πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιο ιατρικό ίδρυμαΕίναι πάγια ρύθμιση που θα ενεργοποιείται του υπουργικού συμβουλίουΤο πρόβλημα είναι ότι ο πολίτης αναγκάζεται να προσφεύγει στα δικαστήρια για να εφαρμόσει προηγούμενη δικαστική απόφαση.Με τη ρύθμιση προβλέπεται ότι όλες οι δικαστικές αποφάσεις θα επιδίδονται ή θα διαβιβάζονται στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου που υπάρχει σήμερα στα υπουργεία.Όσον αφορά αποφάσεις με οικονομικό αντίκρυσμα, μπορεί να ακολουθήσει διαδικασία εκτέλεσης όπως συμβαίνει σήμερα.Οι εγκύκλιοι αναρτώνται στη Διαύγεια αλλά αυτό είναι δύσχρηστο. Πλέον η ανάρτηση γίνεται υποχρεωτική στις ιστοσελίδες οργανισμών, φορέων και υπουργείων. Δίνουμε 6 προθεσμία από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ διαφορετικά δεν θα ισχύουν οι εγκύκλιοιΥποχρεώνονται όλοι να αναρτούν ωράριο υπηρεσιών σε ιστοσελίδες φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚΑυτό συμβαίνει σήμερα στην εφορία και τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Εκεί που δεν ισχύει να ισχύσει προκειμένου κανείς πολίτης να μην αισθάνεται δεύτερης κατηγορίας από πολιτη που έτυχε ευνοϊκής παρέμβασης σε άλλη περιοχή.Τα αποκεντρωμένα όργανα δεν θα εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές με καθορισμένη τοπική αρμοδιότητα και θα δημιουργηθεί κεντρικό όργανο που θα παραπέμπονται υποθέσεις για λόγους ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας.Στον ΕΦΚΑ είχαμε πιστοποιημένους επαγγελματίες που έρχονται και ετοιμάζουν έκδοση συντάξεων. Η παρέμβαση είναι η δυνατότητα επέκτασης με υπουργικές αποφάσεις και σε άλλες υπηρεσίες με τις ίδιες προϋποθέσεις που έγινε στον ΕΦΚΑ και με την ίδια περίμετρο και τις εγγυήσεις του Συντάγματος.Ποιες μπορεί να είναι πιθανές περιοχές εφαρμογής: Κτηματικές, γεωπονικές, κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στέκομαι περισσότερα στα ΚΥΔ που παίρνουν σημαντικό ποσό από τις επιδοτήσεις των αγροτών. Η ιδέα είναι να πιστοποιηθούν και άλλοι επαγγελματίες π.χ. γεωπόνοι, κτηνίατροι, λογιστές που θα κάνουν την ίδια δουλειά.Με την παρέμβαση αναβαθμίζεται ο ρόλος των συμβολαιογράφων με αύξηση της αμοιβής τους. Θα υπάρχει διαλειτουργικότητα με ΑΑΔΕ για περιπτώσεις απαλλαγής φόρων. Από εδώ και πέρα ο συμβολαιογράφος θα συλλέγει δικαιολογητικά, θα υποβάλει με συμβόλαιο δηλώσεις φόρου μεταβίβαση, θα παρακρατεί από το τίμημα τις οφειλές στο δημόσιο και το ΕΦΚΑ και καταβάλει τα τέλη για Κτηματολόγιο και οι συμβαλλόμενοι θα παρίστανται μόνο στην υπογραφή συμβολαίου.