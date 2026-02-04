Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, στο 1,7% στην Ευρωζώνη
Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, στο 1,7% στην Ευρωζώνη
Στην Ελλάδα ο δείκτης τιμών υποχώρησε ελαφρώς σε σύγκριση με το 2,9% του Δεκεμβρίου - Σε υπηρεσίες, τρόφιμα και βιομηχανικά αγαθά οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σε επίπεδο Ευρωζώνης
Κατέβασε ελαφρώς ταχύτητα ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Ιανουάριο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (flash estimate) της Eurostat, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 2,8% έναντι 2,9% τον Δεκέμβριο και 3,1% τον Ιανουάριο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,8%.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 1,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 2% τον Δεκέμβριο του 2025. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη υποχώρησε κατά 0,5%.
Ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,2% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, από 2,3% τον Δεκέμβριο, ενώ σε μηνιαία βάση μειώθηκε κατά 1,1%.
Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες παρουσίασαν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιανουάριο (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,7%, σε σύγκριση με 2,5% τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, σε σύγκριση με 0,3% τον Δεκέμβριο) και την ενέργεια (-4,1%, σε σύγκριση με -1,9% τον Δεκέμβριο).
