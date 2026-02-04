Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, στο 1,7% στην Ευρωζώνη

Στην Ελλάδα ο δείκτης τιμών υποχώρησε ελαφρώς σε σύγκριση με το 2,9% του Δεκεμβρίου - Σε υπηρεσίες, τρόφιμα και βιομηχανικά αγαθά οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σε επίπεδο Ευρωζώνης