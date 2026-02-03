Wall Street: Σημαντικές απώλειες στους δείκτες καθώς ξεθωριάζει το αφήγημα της ΑΙ

Σφυροκόπημα στις εταιρείες software που συμπαρέσυρε hyperscalers και private equity - Εκτινάχθηκε ο δείκτης φόβου - Στις φωτεινές εξαιρέσεις το άλμα της Walmart, η αξία της οποίας πέρασε το ορόσημο του 1 τρισ. δολαρίων





Συγκεκριμένα, ο



δείκτης φόβου VIX εκτινάχθηκε κατά περίπου 17% στις 19,09 μονάδες



Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,26% και του 2ετούς στο 3,56%.



«Η σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street παρουσιάζει εικόνα διχασμού, με την τεχνολογία να παραχωρεί έδαφος στους κυκλικούς κλάδους, παρότι η Palantir Technologies ανακοίνωσε χθες το βράδυ εντυπωσιακά αποτελέσματα και αναθεώρηση guidance προς τα πάνω, γεγονός που αρχικά ενίσχυσε την αισιοδοξία για την AI», επεσήμανε ο Χοσέ Τόρες, της Interactive Brokers.







Πραγματικά, αν και οι επιδόσεις των τεχνολογικών ομίλων είναι μέχρι τώρα υψηλές, το εκρηκτικό κόστος της τεχνητής νοημοσύνης και η μη αποδεδειγμένη ακόμη κερδοφορία που μπορεί να επιφέρουν οι επενδύσεις στον κλάδο έχουν δημιουργήσει ερωτηματικά για το αφήγημα της πολυδιαφημισμένης ΑΙ οδηγώντας έτσι πολλούς επενδυτές να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον τους προς μετοχές αξίας.



Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η σημαντική άνοδος της μετοχής της Walmart, κόντρα στο αρνητικό ρεύμα της αγοράς. Η κορυφαία αλυσίδα λιανικής στη χώρα, με περίπου 11.000 καταστήματα, έκανε άλμα άνω του 2% με αποτέλεσμα η αξία της να ξεπεράσει για πρώτη φορά το ορόσημο των 1 τρισ. δολαρίων. Με τον τρόπο αυτό εισήλθε δε, σε ένα κλειστό κλαμπ εννέα megacap εταιρειών που σχεδόν μονοπωλείται από τους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Nvidia, η Apple και η Microsoft.



Σε επίπεδο μετοχών, οι εταιρείες ανάλυσης δεδομένων, όπως η Gartner, η S&P Global, η Intuit και η Equifax κατέγραψαν ισχυρές απώλειες, μετά την παρουσίαση από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic νέων εργαλείων παραγωγικότητας για την πλατφόρμα Claude Cowork, τα οποία μπορούν να αυτοματοποιήσουν νομικές εργασίες. Όμως η πτωτική τους πορεία επηρέασε και τους hyperscalers, δεδομένου ότι όλοι οι παίκτες του software είναι πελάτες τους, συμπαρασύροντας έτσι τις μεγάλες Big Tech όπως η Nvidia, η Microsoft, η Meta και η Oracle.



«Αν μπορεί να διαταραχθεί ο νομικός κλάδος (από το νέο εργαλείο της Anthropic), τότε μπορούν να διαταραχθούν και η συμβουλευτική και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες», επεσήμανε ο ο Μάικ Ο’Ρουρκ της Jones Trading, εξηγώντας το γενικευμένο sell-off.



Πραγματικά, σημαντικές απώλειες κατέγραψαν και εταιρείες private equity, πολλές από τις οποίες έχουν επενδύσει μαζικά στον κλάδο του software. Ανάμεσα τους η Ares Management, το KKR, η BlackRock και η Apollo Global Management.



Αντίθετα, κλάδοι όπως οι μεταφορές και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, που θεωρούνται σχετικά ανθεκτικοί σε ανατροπές από την AI, αντιστάθηκαν στις πιέσεις και κατέγραψαν κέρδη.



Στις φωτεινές εξαιρέσεις και η Palantir Technologies που κέρδισε πάνω από 6% μετά τα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσε χθες βράδυ, μαζί με την έκδοση ενός ισχυρού guidance για το 2026.



Βελτιωμένες ήταν, επίσης, οι επιδόσεις των εταιρειών εξόρυξης, όπως η Newmont ακολουθώντας τη σημερινή ανάκαμψη για τις τιμές του χρυσού και του ασημιού, μετά από την τριήμερη πτώση τους.