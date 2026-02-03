Σε υψηλό 16 ετών το Χρηματιστήριο - Νέα ιστορικά ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil

Με το βλέμμα στις 2.400 μονάδες η Λεωφόρος Αθηνών - Σε υψηλό 10ετίας οι τράπεζες, παραμένουν στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος - Record high και για την Τράπεζα Κύπρου - Πάνω από 400 εκατ. ευρώ ο τζίρος