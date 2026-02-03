Σε υψηλό 16 ετών το Χρηματιστήριο - Νέα ιστορικά ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil
Με το βλέμμα στις 2.400 μονάδες η Λεωφόρος Αθηνών - Σε υψηλό 10ετίας οι τράπεζες, παραμένουν στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος - Record high και για την Τράπεζα Κύπρου - Πάνω από 400 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Σε ανοδικό έδαφος διατηρήθηκε για δεύτερη μέρα το ελληνικό χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε νέο υψηλό 16 ετών. Οι αγοραστές είχαν την πρωτοβουλία καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν και στο τέλος περιόρισαν τις τοποθετήσεις τους, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει μακριά από τα υψηλά ημέρας. Ωστόσο, αυτό δεν στέκεται εμπόδιο προκειμένου να αρχίσουν να «βλέπουν» με αξιώσεις τον επόμενο μεγάλο στόχο των 2.400 μονάδων (επίπεδα Δεκεμβρίου 2009).
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τρίτης (3/2), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 23,41 μονάδες ή +1% και έκλεισε στις 2.370,13 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.361,78 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.379,56 μονάδες. Το αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο αποτελούν οι 2.383,62 μονάδες (4 Δεκεμβρίου 2009). Φέτος το ΧΑ «τρέχει» με ρυθμό +11,76%, με τις τράπεζες στην πρώτη γραμμή καταγράφοντας απόδοση άνω του +22%. Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ.
Ο τραπεζικός τομέας ξεχώρισε και σήμερα με κέρδη που ξεπέρασαν το +1%. Πάνω από +2% ενισχύθηκε η Τράπεζα Κύπρου, οδεύοντας για πρώτη φορά προς τα 10 ευρώ. Ράλι +3% έκανε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία κινείται σε επίπεδα άνω των 34 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά, μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που έδωσε η Mediobanca, αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 45,7 ευρώ από 30 ευρώ προηγουμένως. «Άλμα» άνω του +2% κατέγραψε η Motor Oil, φτάνοντας ενδοσυνεδριακά στα 35 ευρώ και σε νέο ιστορικό υψηλό. Mega πακέτο αξίας 5,6 εκατ. ευρώ πέρασε νωρίτερα στη Noval Property, όπου άλλαξαν χέρια πάνω από 2 εκατ. τεμάχια στην τιμή των 2,8 ευρώ, ενώ η προσυμφωνημένη πράξη αφορούσε σε περίπου 1,58% του μετοχικού κεφαλαίου.
Στο επίκεντρο η Alpha Bank ελέω ομολόγου και JPMorgan
Στην έκδοση νέου ομολόγου προχώρησε σήμερα η Alpha Bank, το οποίο είναι κύριας εξασφάλισης (senior preferred), διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στον 6ο χρόνο. Ταυτόχρονα, η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα προτίθεται να αντλήσει 750 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η JPMorgan κατέχει έμμεσα το 1,21%, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση πρόσθετου ποσοστού 6,04%. Συνολικά τα δυνητικά δικαιώματα ψήφου της JPMorgan στην ελληνική τράπεζα ανέρχονται σε 7,25%.
Την Τετάρτη (4/2) έχει προγραμματιστεί η γενική συνέλευση των μετόχων της Jumbo, με βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση της νέας έκτακτης χρηματικής διανομής. Συνολικά θα δοθούν 67,18 εκατ. ευρώ ή 0,5 ευρώ ανά μετοχή, με την αποκοπή να έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου, ενώ η έναρξη καταβολής θα ακολουθήσει στις 30 Μαρτίου. Το παραπάνω ποσό αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των χρήσεων 2022 και 2023.
Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ οι 754.200 νέες μετοχές της Fourlis, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από 14 στελέχη της εταιρείας, με τιμή διάθεσης 1 ευρώ ανά μετοχή.
Κατεβάζουν ταχύτητα οι διεθνείς αγορές
Με το «δεξί» ξεκίνησε ο Φεβρουάριος για τη Wall Street, η οποία «μάζεψε» τις απώλειες που είχε καταγράψει λόγω του sell off στα πολύτιμα μέταλλα, το πετρέλαιο και τα κρυπτονομίσματα. Η ανάκαμψη ήρθε μετά την απρόσμενη επέκταση της μεταποιητικής δραστηριότητας, που «έτρεξε» τον Ιανουάριο με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022. Ώθηση έδωσε και η πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης να διοχετεύσει 12 δισ. δολάρια για τη δημιουργία αποθεμάτων σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Αν και ξεκίνησαν σε ανοδικό έδαφος, οι βασικοί δείκτες υποχωρούν πλέον, με τον S&P 500 να έχει φτάσει ξανά μία «ανάσα» από τις 7.000 μονάδες. Ο Nasdaq κινείται χαμηλότερα κατά -1,1%, ενώ ο Dow Jones ενισχύεται οριακά.
Πτωτικά κινούνται πλέον τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους αγοραστές να κατεβάζουν ταχύτητα όσο περνά η ώρα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,2% και διαπραγματεύεται στις 616 μονάδες, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει έως τις 622 μονάδες που αποτελούν νέο ιστορικό ρεκόρ. Οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κινούνται μεταξύ -0,1% και -0,6%.
