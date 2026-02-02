Εργάνη 2025: 563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019, στα 1516 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης

Η ανεργία μειώθηκε στο 7,5% τον Δεκέμβριο 2025, έναντι 9,4% τον Δεκέμβριο 2024, στο χαμηλότερο ποσοστό των 18 τελευταίων ετών και το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία της χώρας