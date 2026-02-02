Εργάνη 2025: 563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019, στα 1516 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης
Η ανεργία μειώθηκε στο 7,5% τον Δεκέμβριο 2025, έναντι 9,4% τον Δεκέμβριο 2024, στο χαμηλότερο ποσοστό των 18 τελευταίων ετών και το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία της χώρας
Ανοδική πορεία της απασχόλησης αλλά και των αμοιβών καταγράφει η ετήσια έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για το 2025.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ο μέσος μισθός για τη χρονιά που πέρασε ανέρχεται σ 1362 ευρώ από τα 1342 ευρώ το 2024 ενώ μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.516 ευρώ από 1.478 ευρώ το 2024.
Δύο στους τρεις μισθωτούς, αμείβεται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ που σημαίνει ότι ένας στους τρεις (περίπου 900.000) λαμβάνουν μηνιαίως κάτω από 1000 ευρώ.
Μάλιστα, 179.791 (7,31 %) μερικώς απασχολούμενοι αμείβονται με λιγότερα από 500 ευρώ.
Το μεγαλύτερο ποσοστό πάντως (24.29%), δηλαδή ένας στους τέσσερις αμείβεται σήμερα με μισθό από 1.001 έως 1.200 ευρώ.
Ειδικότερα από 1.001-1.200 λαμβάνουν 597.695 (ποσοστό 24 .29 %)
• Από 1.201-1.500 λαμβάνουν 394.159 (16.02%)
• 1.501-2.000 λαμβάνουν 268.058 (10,89%)
• 2.001-2.500 λαμβάνουν 126.963 (5,16 %)
• 2.501-3.000 λαμβάνουν 63.464 (2,58%) ενώ πάνω από 3,000 ευρώ λαμβάνουν 112.075 εργαζόμενοι (4,55%)
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι 8 στους 10 εργαζόμενους από το σύνολο των 2.460.720 εργάζονται πάνω από 35 ώρες εβδομαδιαίως.
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι (1.035.729) είναι ηλικίας 45 έως 64 ετών ενώ στις ηλικίες έως 30 ετών τα ποσοστά απασχόλησης παραμένουν χαμηλά.
Παράλληλα εντός του 2025 σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων με το 38,72% των επιχειρήσεων να δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια της Αττικής.
Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2025 ανέρχονται σε 304.568, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 355.509. Αντίστοιχα για το 2024 οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους ανέρχονταν σε 301.114, ενώ με τα παραρτήματά τους, ανέρχονταν σε 351.552. Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων είναι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου (15,78%), ο κλάδος των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης (11,43%) και ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου (8,73%).
Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2025, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2024, κατά 70.563 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 2,95%.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας :
• Από τον Δεκέμβριο του 2019 έως το Δεκέμβριο του 2025, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας, αριθμός που αποτυπώνεται στις μηνιαίες ροές απασχόλησης.
• Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5% από το 76,4% το 2024. Φέτος, 106.047 περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Το 2019 η πλήρης απασχόληση ήταν της τάξης του 69%, έκτοτε σημειώνοντας αύξηση κατα 9,3 ποσοστιαίες μονάδες. Ως εκ τούτου, σήμερα εργάζονται με πλήρη απασχόληση 557.925 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2019.
• Το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών – γυναικών μειώθηκε στις 3,6 μονάδες (51,81% άντρες – 48,19% γυναίκες), από 6,7 μονάδες το 2019. Σήμερα εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.757 γυναίκες, δηλαδή 259.480 περισσότερες από ότι το 2019.
• Ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.362,66 ευρώ από τα 1342 ευρώ το 2024. Συνολικά, από το 2019, η αύξηση του μέσου μισθού είναι 30,3% (1.362.66 ευρώ έναντι 1.046 ευρώ).
• Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.516 ευρώ από 1.478 ευρώ το 2024 και 1.264 ευρώ το 2019, σημειώνοντας συνολική αύξηση 20% .
• Το 63,5% των μισθωτών, δηλαδή σχεδόν 2 στους 3, αμείβεται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν 53,7% το 2024 και μόλις 36,3% το 2019, σημειώνοντας συνολική αύξηση κατα 75%.
• Τελος, σχεδόν 1 στους 4 μισθωτούς (24,29%) αμείβεται σήμερα με μισθό από 1.001 έως 1.200 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση του συγκεκριμένου μισθολογικού κλιμακίου σε σχέση με το 2024 (19,36%) και ιδίως συγκριτικά με το 2019, όταν σε αυτό το κλιμάκιο συγκαταλεγόταν μόλις 1 στους 10 μισθωτούς.
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η πολιτική μας για τα ζητήματα της εργασίας και οι δράσεις μας για την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών αποδίδουν απτά, άμεσα, θετικά αποτελέσματα. Το 2026 συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων, και πιο ποιοτικών, θέσεων απασχόλησης. Με κάθε πρωτοβουλία και κάθε δράση μας, θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι στους πολίτες».
