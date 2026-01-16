ΥΠΕΘΟ: Πληρωμές στην ώρα τους - Πώς δαπάνησε το €1 δισ. του προϋπολογισμού του το 2025
ΥΠΕΘΟ: Πληρωμές στην ώρα τους - Πώς δαπάνησε το €1 δισ. του προϋπολογισμού του το 2025
«Καλοπληρωτής» το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφέροντας μετρήσιμα οφέλη για το Δημόσιο
Υψηλό επίπεδο δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ταχύτητα στις πληρωμές και ενίσχυση των δημόσιων ταμείων είναι ορισμένα από τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύει η εκτέλεση του προϋπολογισμού του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Λειτουργώντας ως «πυξίδα» για ολόκληρο το δημόσιο, ως βασικός αρχιτέκτονας του Προϋπολογισμού του Κράτους, το ΥΠΕΘΟ έδωσε στη δημοσιότητα τα δεδομένα που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του υπουργείου κατά το 2025, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα:
•Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου ανέρχονται μόλις σε 167.000 ευρώ.
•Οι πληρωμές από το υπουργείο πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο μέσα σε 23 ημέρες, δηλαδή 7 ημέρες νωρίτερα από το ανώτατο όριο των 30 ημερών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος υπολογίζονται σχετικοί τόκοι υπερημερίας.
•Από το περίπου 1 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε ως ετήσια δαπάνη, τα 147 εκατ. ευρώ παρακρατήθηκαν με φορολογικές υποχρεώσεις των δικαιούχων, γεγονός που συνεπάγεται άμεσο όφελος και για τη ρευστότητα των κρατικών ταμείων.
•Παράλληλα, το υπουργείο προχώρησε σε ουσιαστικό περιορισμό των απευθείας αναθέσεων, μειώνοντάς τον αριθμό από 120 σε 70 για το σύνολο του 2025, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων.
Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, «τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται με συνέπεια κα σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, αποφέροντας μετρήσιμα οφέλη για το Δημόσιο».
Λειτουργώντας ως «πυξίδα» για ολόκληρο το δημόσιο, ως βασικός αρχιτέκτονας του Προϋπολογισμού του Κράτους, το ΥΠΕΘΟ έδωσε στη δημοσιότητα τα δεδομένα που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του υπουργείου κατά το 2025, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα:
•Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου ανέρχονται μόλις σε 167.000 ευρώ.
•Οι πληρωμές από το υπουργείο πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο μέσα σε 23 ημέρες, δηλαδή 7 ημέρες νωρίτερα από το ανώτατο όριο των 30 ημερών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος υπολογίζονται σχετικοί τόκοι υπερημερίας.
•Από το περίπου 1 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε ως ετήσια δαπάνη, τα 147 εκατ. ευρώ παρακρατήθηκαν με φορολογικές υποχρεώσεις των δικαιούχων, γεγονός που συνεπάγεται άμεσο όφελος και για τη ρευστότητα των κρατικών ταμείων.
•Παράλληλα, το υπουργείο προχώρησε σε ουσιαστικό περιορισμό των απευθείας αναθέσεων, μειώνοντάς τον αριθμό από 120 σε 70 για το σύνολο του 2025, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων.
Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, «τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται με συνέπεια κα σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, αποφέροντας μετρήσιμα οφέλη για το Δημόσιο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα