Θριάσιο ΙΙ: Στο «φίλτρο» του Ελεγκτικού Συνεδρίου η παραχώρηση – Eντός έτους οι υπογραφές με Damco-Hellenic Train
Θριάσιο ΙΙ: Στο «φίλτρο» του Ελεγκτικού Συνεδρίου η παραχώρηση – Eντός έτους οι υπογραφές με Damco-Hellenic Train
To ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία θα κρίνει αν θα πέσουν τελικά οι υπογραφές ή αν το έργο θα παραμείνει εγκλωβισμένο σε έναν ακόμη κύκλο καθυστερήσεων
Στο πιο κρίσιμο σημείο της πολυετούς διαδρομής του βρίσκεται το έργο του Θριασίου ΙΙ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην απόφαση του Ελεγκτικoύ Συνεδρίου, η οποία θα κρίνει αν θα πέσουν τελικά οι υπογραφές ή αν το έργο θα παραμείνει εγκλωβισμένο σε έναν ακόμη κύκλο καθυστερήσεων.
Εφόσον ο προσυμβατικός έλεγχος ολοκληρωθεί χωρίς εμπόδια, η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του ΟΣΕ και της κοινοπραξίας Hellenic Train – Damco του ομίλου Κοπελούζου εκτιμάται ότι μπορεί να υπογραφεί έως τα τέλη του έτους.
Μέχρι να κλείσει αυτό το θεσμικό «μέτωπο», το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επέλεξε να κρατήσει ζωντανή τη διαδικασία, εγκρίνοντας πρόσφατα νέα παράταση της ισχύος της προσφοράς της κοινοπραξίας. Η κίνηση αυτή αποτρέπει, τουλάχιστον προς το παρόν, τον κίνδυνο τυπικής ακύρωσης και επιβεβαιώνει ότι η πολιτική βούληση παραμένει υπέρ της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Εφόσον ο προσυμβατικός έλεγχος ολοκληρωθεί χωρίς εμπόδια, η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του ΟΣΕ και της κοινοπραξίας Hellenic Train – Damco του ομίλου Κοπελούζου εκτιμάται ότι μπορεί να υπογραφεί έως τα τέλη του έτους.
Μέχρι να κλείσει αυτό το θεσμικό «μέτωπο», το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επέλεξε να κρατήσει ζωντανή τη διαδικασία, εγκρίνοντας πρόσφατα νέα παράταση της ισχύος της προσφοράς της κοινοπραξίας. Η κίνηση αυτή αποτρέπει, τουλάχιστον προς το παρόν, τον κίνδυνο τυπικής ακύρωσης και επιβεβαιώνει ότι η πολιτική βούληση παραμένει υπέρ της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα