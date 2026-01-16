Θριάσιο ΙΙ: Στο «φίλτρο» του Ελεγκτικού Συνεδρίου η παραχώρηση – Eντός έτους οι υπογραφές με Damco-Hellenic Train

To ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία θα κρίνει αν θα πέσουν τελικά οι υπογραφές ή αν το έργο θα παραμείνει εγκλωβισμένο σε έναν ακόμη κύκλο καθυστερήσεων