Θριάσιο ΙΙ: Στο «φίλτρο» του Ελεγκτικού Συνεδρίου η παραχώρηση – Eντός έτους οι υπογραφές με Damco-Hellenic Train
Θριάσιο ΙΙ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Θριάσιο ΙΙ: Στο «φίλτρο» του Ελεγκτικού Συνεδρίου η παραχώρηση – Eντός έτους οι υπογραφές με Damco-Hellenic Train

To ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία θα κρίνει αν θα πέσουν τελικά οι υπογραφές ή αν το έργο θα παραμείνει εγκλωβισμένο σε έναν ακόμη κύκλο καθυστερήσεων

Θριάσιο ΙΙ: Στο «φίλτρο» του Ελεγκτικού Συνεδρίου η παραχώρηση – Eντός έτους οι υπογραφές με Damco-Hellenic Train
Μαριάννα Τζάννε
Στο πιο κρίσιμο σημείο της πολυετούς διαδρομής του βρίσκεται το έργο του Θριασίου ΙΙ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην απόφαση του Ελεγκτικoύ Συνεδρίου, η οποία θα κρίνει αν θα πέσουν τελικά οι υπογραφές ή αν το έργο θα παραμείνει εγκλωβισμένο σε έναν ακόμη κύκλο καθυστερήσεων.

Εφόσον ο προσυμβατικός έλεγχος ολοκληρωθεί χωρίς εμπόδια, η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του ΟΣΕ και της κοινοπραξίας Hellenic Train – Damco του ομίλου Κοπελούζου εκτιμάται ότι μπορεί να υπογραφεί έως τα τέλη του έτους.

Μέχρι να κλείσει αυτό το θεσμικό «μέτωπο», το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επέλεξε να κρατήσει ζωντανή τη διαδικασία, εγκρίνοντας πρόσφατα νέα παράταση της ισχύος της προσφοράς της κοινοπραξίας. Η κίνηση αυτή αποτρέπει, τουλάχιστον προς το παρόν, τον κίνδυνο τυπικής ακύρωσης και επιβεβαιώνει ότι η πολιτική βούληση παραμένει υπέρ της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.

Μαριάννα Τζάννε
