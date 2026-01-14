Επίδομα παιδιού: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Α21
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού κλείνει οριστικά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 18.00, για τους δικαιούχους του 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Οπως επισημαίνεται από το υπουργείο, μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, πρέπει να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση της αίτησής τους και να υποβάλουν οριστικά την αίτηση ή να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.
