Sport Vision: Το σερβικό στοίχημα που «αιμορραγεί» στην Ελλάδα
Sport Vision: Το σερβικό στοίχημα που «αιμορραγεί» στην Ελλάδα
Διπλασιάστηκαν οι ζημιές και ξεπέρασαν τα 5 εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση του τζίρου στα 18,6 εκατ. ευρώ - Διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 6 εκατ. μέσα σε 18 μήνες από τον σερβικό Όμιλο που συνεχίζει να ανοίγει νέα καταστήματα
Η ελληνική αγορά αθλητικών ειδών μπαίνει σε μια νέα φάση συγκέντρωσης, όπου οι ισχυροί παίκτες χτίζουν κρίσιμη μάζα δικτύου, brands και προνομιακών συνεργασιών, μετατρέποντας τον κλάδο σε «παιχνίδι για λίγους».
Σε αυτό το περιβάλλον, η Sport Vision, ο βαλκανικός όμιλος που ήρθε το 2020 για να διεκδικήσει μερίδιο αγοράς, μεγαλώνει με ταχύτητα αλλά χωρίς να έχει βρει ακόμα τον δρόμο προς την κερδοφορία. Τουναντίον, όπως μαρτυρούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024 που με καθυστέρηση δημοσιοποίησε η εταιρεία, οι ζημιές αυξάνονται και η μητρική καλύπτει το κενό με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σε αυτό το περιβάλλον, η Sport Vision, ο βαλκανικός όμιλος που ήρθε το 2020 για να διεκδικήσει μερίδιο αγοράς, μεγαλώνει με ταχύτητα αλλά χωρίς να έχει βρει ακόμα τον δρόμο προς την κερδοφορία. Τουναντίον, όπως μαρτυρούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024 που με καθυστέρηση δημοσιοποίησε η εταιρεία, οι ζημιές αυξάνονται και η μητρική καλύπτει το κενό με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα