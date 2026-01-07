Μικρή άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πάνω από το μισό δισ. ευρώ ο τζίρος

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα στην έκτακτη συνέλευση για τη συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn - Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν στο ταμπλό - Οκτώ πακέτα στην Alpha Bank που αποτελούν το 4,5% του μετοχικού κεφαλαίου της