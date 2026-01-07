Μικρή άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πάνω από το μισό δισ. ευρώ ο τζίρος
Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα στην έκτακτη συνέλευση για τη συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn - Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν στο ταμπλό - Οκτώ πακέτα στην Alpha Bank που αποτελούν το 4,5% του μετοχικού κεφαλαίου της
Στο 0,05% ανεβαίνει λίγο μετά τις 15:00 o Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τζίρο να εκτοξεύεται πάνω από τα 550 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων των 379 εκατ. ευρώ αφορούν συναλλαγές σε πακέτα. Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει οριακά 0,02%, ο μεσαίας κεφαλαιοποίησης κερδίζει 0,16% και τέλος ο τραπεζικός δείκτης έχει κέρδη 0,29%.
Ο τζίρος εκτοξεύθηκε καθώς έγιναν οκτώ πακέτα στην Alpha Bank που αποτελούν το 4,5% του μετοχικού κεφαλαίου της, με την αξία τους να ανέρχεται στα 355,62 εκατ. ευρώ.
Προ ολίγου ολοκληρώθηκε και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ, με αντικείμενο την έγκριση της ήδη ανακοινωθείσας συγχώνευσης με την Allwyn, τη νέα εταιρική επωνυμία (Allwyn), την ακύρωση 11.459.263 ιδίων μετοχών της ΟΠΑΠ και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της μετασχηματισμένης εταιρείας, όπου εγκρίθηκαν όλα τα θέματα. Αυτή την ώρα, η μετοχή σημειώνει απώλειες 0,37% στα 18,81 ευρώ.
Προ της συζήτησης και της ψηφοφορίας ο Γιάν Κάρας, CEO του ΟΠΑΠ, χαρακτήρισε την προτεινόμενη συνένωση ως ένα βήμα μετασχηματισμού για τις δύο εταιρείες και για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς. Τόνισε πως η συνένωση θα τοποθετήσουν κατάλληλα την εταιρεία ώστε να πετύχει σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα και αποδόσεις για τους μετόχους. Σημείωσε πως η συνενωμένη εταιρεία θα συνεχίσει να έχει βαθιές ρίζες στην Ελλάδα και θα παραμείνει εισηγμένη στο Euronext Athens.
Υπογράμμισε πως τα οφέλη είναι σημαντικά, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή σε μια ισχυρή πλατφόρμα ανάπτυξης στον κλάδο και η ισχυρή μερισματική πολιτική. «Η συνένωση δημιουργεί έναν νέο παγκόσμιο πρωταθλητή στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και σηματοδοτεί μια νέα εποχή εξέλιξης και για τις δύο εταιρείες», ανέφερε ο κ. Κάρας, συμπληρώνοντας πως η εταιρεία είναι έτοιμη να καρπωθεί την σημαντική μελλοντική ανάπτυξη που αναμένεται.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,09%), της Πειραιώς (+1,87%), της Lamda development (+0,97%) και του ΔΑΑ (+0,93%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (1,93%), της Optima Bank (-1,81%) και των ΕΛΠΕ (-1,36%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 109.565.831 και 7.486.382 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 374,45 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 52,79 εκατ. ευρώ.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (+8,90%) και Ευρώπη (+6,45%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-3,80%) και Λανακάμ (-3,65%).
