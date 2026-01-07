ΟΠΑΠ – Allwyn: Η Γενική Συνέλευση άναψε το «πράσινο φως» στη συνένωση
ΟΠΑΠ – Allwyn: Η Γενική Συνέλευση άναψε το «πράσινο φως» στη συνένωση
Οι τοποθετήσεις της διοίκησης για την προτεινόμενη συναλλαγή - Τι ειπώθηκε για το μέρισμα, την έδρα και τα επόμενα βήματα
Επί του σχεδίου διάσπασης και διασυνοριακής μετατροπής της εταιρείας με στόχο τη συνένωση των Allwyn και ΟΠΑΠ κλήθηκαν να αποφασίσουν οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ στη 13η έκτακτη γενική συνέλευση του Οργανισμού η οποία πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή που αντιστοιχεί στο 80,12% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Όπως έγινε γνωστό, εγκρίθηκε το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας ατζέντας καθώς οι απαραίτητες πλειοψηφίες επιτεύχθηκαν. Τα τελικά και επίσημα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα γνωστοποιηθούν με ανακοινώσεις της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, ενώ θα υπάρξουν και ανακοινώσεις για τον τρόπο με το οποίο μπορεί να ασκηθεί από τους μετόχους το δικαίωμα εξόδου των 19,04 ευρώ.
Προ της συζήτησης και της ψηφοφορίας ο Γιάν Κάρας, CEO του ΟΠΑΠ (σ.σ.: κεντρ. φωτογραφία), χαρακτήρισε την προτεινόμενη συνένωση ως ένα βήμα μετασχηματισμού για τις δύο εταιρείες και για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς. Τόνισε πως η συνένωση θα τοποθετήσουν κατάλληλα την εταιρεία ώστε να πετύχει σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα και αποδόσεις για τους μετόχους. Σημείωσε πως η συνενωμένη εταιρεία θα συνεχίσει να έχει βαθιές ρίζες στην Ελλάδα και θα παραμείνει εισηγμένη στο Euronext Athens. Υπογράμμισε πως τα οφέλη είναι σημαντικά, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή σε μια ισχυρή πλατφόρμα ανάπτυξης στον κλάδο και η ισχυρή μερισματική πολιτική. «Η συνένωση δημιουργεί έναν νέο παγκόσμιο πρωταθλητή στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και σηματοδοτεί μια νέα εποχή εξέλιξης και για τις δύο εταιρείες», ανέφερε ο κ. Κάρας, συμπληρώνοντας πως η εταιρεία είναι έτοιμη να καρπωθεί την σημαντική μελλοντική ανάπτυξη που αναμένεται.
