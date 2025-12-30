Μπαίνει κόφτης στα deals τύπου «πωλείται διαμέρισμα με Airbnb»: Δεν μεταβιβάζεται η άδεια
Μπαίνει κόφτης στα deals τύπου «πωλείται διαμέρισμα με Airbnb»: Δεν μεταβιβάζεται η άδεια
To φρένο σε αυτές τις συμφωνίες αφορά ιδίως σε περιοχές με οξυμένη στεγαστική πίεση
Φρένο μπαίνει πλέον σε μια άτυπη αλλά υπαρκτή «μπίζνα αγοραπωλησιών Airbnb», ακόμη και σε ζώνες όπου έχει ήδη επιβληθεί απαγόρευση νέων καταχωρίσεων, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το κλειδί του νέου μέτρου είναι ότι το δικαίωμα λειτουργίας δεν ακολουθεί πλέον το ακίνητο, αλλά εξαφανίζεται με τη μεταβίβαση, καθώς ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) διαγράφεται από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής όταν αλλάζει ιδιοκτήτη. Στην πράξη, το μέτρο λειτουργεί ως κόφτης σε μια αγορά που είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν να μεταβιβάζεται η άδεια μαζί με το ακίνητο, μια πρακτική που το κράτος επιχειρεί πλέον να μπλοκάρει ρητά.
Η εικόνα που έχει ήδη διαμορφωθεί στην αγορά είναι αυτή μιας αγοράς κατοικίας δύο ταχυτήτων. Στο κέντρο της Αθήνας, όπου ισχύει περίπου έναν χρόνο το πάγωμα νέων αδειών σε συγκεκριμένες ζώνες, διαμερίσματα με κατοχυρωμένο ΑΜΑ υπερτερούν εμφανώς σε αξία έναντι όμοιων κατοικιών που δεν διαθέτουν δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα ακίνητα αυτά έχουν αποκτήσει καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα, με την άδεια να λειτουργεί ως παράγοντας υπεραξίας και να επηρεάζει τόσο τις τιμές πώλησης όσο και τη συμπεριφορά αγοραστών και πωλητών. Σε αρκετές περιπτώσεις η αξία ενός διαμερίσματος δεν αποτιμάται πλέον με βάση τα τετραγωνικά, την κατάσταση ή τη θέση του, αλλά με βάση το αν «κρατά» ενεργό ΑΜΑ. Αντίστοιχη εικόνα αρχίζει να καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη, ιδίως στον ιστορικό και εμπορικό πυρήνα της πόλης, όπου έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη συγκέντρωση Airbnb και η πιο έντονη πίεση στα ενοίκια.
Πρόκειται για περιοχές γύρω από την πλατεία Αριστοτέλους, την Εγνατία, την Τσιμισκή, τα Λαδάδικα και την παραλιακή ζώνη, δηλαδή γειτονιές όπου η τουριστική χρήση έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μόνιμη μίσθωση. Εκεί επεκτείνεται πλέον το πάγωμα νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων κατά το πρότυπο που εφαρμόστηκε νωρίτερα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
