Ποιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν έως 31 Δεκεμβρίου
Όσοι έχουν ανοιχτούς «λογαριασμούς» με την εφορία καλούνται να υποβάλουν νέες ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς οι τελευταίες ημέρες του έτους μετατρέπονται σε κρίσιμη προθεσμία για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων με την Εφορία.
Αναδρομικά εισοδήματα που πρέπει να δηλωθούν, τεκμήρια που ζητούν κάλυψη, οχήματα που πρέπει να τεθούν σε ακινησία, κληρονομικές υποθέσεις που παραμένουν «ανοιχτές», αλλά και φορολογούμενοι που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό, συνθέτουν την φορολογική ατζέντα.
Όσοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία καλούνται έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 να υποβάλουν νέες ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις που θα επιβαρύνουν σημαντικά το εισόδημά τους.
Την ίδια στιγμή, μια δεύτερη ευκαιρία έχουν οι δικαιούχοι της επιστροφής ενός ενοικίου, οι οποίοι είτε δεν είδαν ποτέ την ενίσχυση να πιστώνεται στον λογαριασμό τους είτε διαπίστωσαν ότι το ποσό που έλαβαν ήταν μικρότερο από το αναμενόμενο.
Λάθη, παραλείψεις ή ελλιπή στοιχεία στη φορολογική δήλωση στέρησαν την ενίσχυση, ωστόσο η διόρθωση είναι ακόμη εφικτή.
Όσοι υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου, θα δουν τα χρήματα να καταβάλλονται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.
Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2021 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2022. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026.
-Δηλώσεις για χρηματικές γονικές παροχές – δωρεές για κάλυψη τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025 έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών αλλά θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myProperty έως το τέλος Δεκεμβρίου.
-Φορολογική δήλωση από κληρονόμους. Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2024. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων προϋποθέτει να έχει ήδη ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων του (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια, για την παραλαβή της δήλωσης, υπηρεσία της ΑΑΔΕ).
-Δήλωση από φορολογούμενους που μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό. Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.
-Δήλωση ακινησίας οχημάτων. Η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων οχημάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 καθώς όσοι δεν το πράξουν θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο.
Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2021 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2022. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026.
-Δηλώσεις για χρηματικές γονικές παροχές – δωρεές για κάλυψη τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025 έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών αλλά θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myProperty έως το τέλος Δεκεμβρίου.
-Φορολογική δήλωση από κληρονόμους. Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2024. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων προϋποθέτει να έχει ήδη ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων του (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια, για την παραλαβή της δήλωσης, υπηρεσία της ΑΑΔΕ).
-Δήλωση από φορολογούμενους που μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό. Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.
-Δήλωση ακινησίας οχημάτων. Η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων οχημάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 καθώς όσοι δεν το πράξουν θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο.
