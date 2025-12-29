Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς θα πληρώσετε χωρίς taxisnet, βήμα βήμα η διαδικασία

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να μπουν στην ΑΑΔΕ στην εφαρμογή «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς»





Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 . Όποιος καθυστερήσει, θα αντιμετωπίσει πρόστιμα που αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης, με βάση τον νόμο 5113/2024.Η διαδικασία πληρωμήςείναι ιδιαίτερα απλή:1. Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE 2. Επιλέξτε «Ψηφιακές υπηρεσίες > myCA R > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet».3. Εισάγετε τον ΑΦΜ, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος τελών.4. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και προχωρήστε στην πληρωμή.Η πλατφόρμα myCAR παρέχει τη δυνατότητα:-Ψηφιακής ακινησίας ή επανακυκλοφορίας οχήματος χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ.-Λήψης ειδοποιητηρίου και βεβαίωσης μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.-Πληρωμής τελών με τον μήνα για οχήματα σε προσωρινή ακινησία.Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXISnet και η διαδικασία περιλαμβάνει:-Προβολή πληροφοριών για τα οχήματα του χρήστη.

-Κωδικούς πληρωμής ετήσιων ή αναλογικών τελών.

-Εξαγωγή κωδικών σε αρχείο Excel για πολλαπλά οχήματα.

Λήψη βεβαίωσης μη οφειλής για μεταβίβαση ή εξαγωγή οχήματος.

-Mobile banking και QR Code



Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει QR Code και RF, προσφέροντας γρήγορη και ασφαλή πληρωμή μέσω κινητού ή e-banking. Οι χρήστες μπορούν να σκανάρουν τον κωδικό και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς να εισάγουν χειροκίνητα ποσά ή κωδικούς. Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει όσους προτιμούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω τραπεζικών εφαρμογών ή ATM.



Τέλος προθεσμίας για τα τέλη κυκλοφορίας, πού φτάνουν τα πρόστιμα, πώς να κάνετε e-ακινησία Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή νέο σύστημα κλιμακωτών προσαυξήσεων για εκπρόθεσμες πληρωμές:



-Πληρωμή εντός Ιανουαρίου: Προσαύξηση 25%

-Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου: Προσαύξηση 50%

-Πληρωμή από Μάρτιο και μετά: Προσαύξηση 100%

-Το πρόστιμο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι χαμηλότερο από 30 ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους των τελών.



Ηλεκτρονική ακινησία αυτοκινήτου Όσοι δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026 μπορούν να θέσουν το ΙΧ ή δίκυκλο σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη στη ΔΟΥ. Με τη διαδικασία αυτή, δεν απαιτείται η κατάθεση των πινακίδων και εξασφαλίζεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για το αντίστοιχο έτος.



Θα χρειαστεί:



-να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

-κλειστός και περιφραγμένος χώρος φύλαξης του οχήματος (ιδιόκτητος / μισθωμένος / παραχωρημένος)

-έγκριση συνιδιοκτήτη σε περίπτωση πολλών ιδιοκτητών



Μετά τη δήλωση ακινησίας αφαιρέστε τις πινακίδες από το όχημα και φυλάξτε τις.



Σημειώστε ότι μπορείτε να δηλώσετε το όχημα σας σε ακινησία ακόμα και αν υπάρχουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας οποιοδήποτε έτους.



Οι συνιδιοκτήτες λαμβάνουν σχετικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXIS και δίνουν ή όχι την έγκριση τους. Μετά τις εγκρίσεις όλοι οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται, με όμοιο σχετικό μήνυμα ή email.



Εξαιρούνται από την ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας τα οχήματα που:



-έχουν κλαπεί ή δεν υπάρχει η άδεια κυκλοφορίας τους ή / και οι πινακίδες τους

-κυκλοφορούν στο εξωτερικό

-είναι σε εξέλιξη η μεταβίβαση τους

-κατασχέθηκαν ολόκληρα ή έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες τους από δημόσια αρχή

-δόθηκαν για ανακύκλωση στο δίκτυο συνεργατών της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος ή καταστράφηκαν -ολοσχερώς λόγω πυρκαγιάς / άλλης αιτίας ή εγκαταλείφθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους

-βγήκαν σε πλειστηριασμό

-απεβίωσε ο ιδιοκτήτης τους.

