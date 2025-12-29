Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι αύριο οι τροποποιητικές δηλώσεις, πληρωμές έως τις 15 Ιανουαρίου
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι αύριο οι τροποποιητικές δηλώσεις, πληρωμές έως τις 15 Ιανουαρίου
Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις που την ξεκλειδώνουν
Μέχρι αύριο, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου έχουν ευκαιρία χιλιάδες ενοικιαστές να κάνουν διορθώσεις στις δηλώσεις Ε1 όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, εάν είτε δεν έλαβαν καθόλου χρήματα είτε είδαν μειωμένα ποσά στους λογαριασμούς τους.
Έως το βράδυ της Τρίτης γίνονται δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 χωρίς πρόστιμα και χωρίς επιπλέον φόρους, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αφορούν αποκλειστικά τα στοιχεία της δαπάνης ενοικίου.
Το πρόβλημα εντοπίστηκε μαζικά στην εκκαθάριση του Νοεμβρίου, όταν διαπιστώθηκε ότι σε χιλιάδες δηλώσεις είχε δηλωθεί ως ετήσιο ποσό το μηνιαίο μίσθωμα. Το αποτέλεσμα ήταν η επιστροφή να υπολογιστεί λανθασμένα, με πιστώσεις της τάξης των 20 ή 30 ευρώ.
Η διόρθωση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι πρέπει να ανοίξουν τη δήλωση του φορολογικού έτους 2024, να επιλέξουν τροποποιητική δήλωση και να ελέγξουν τους κωδικούς που αφορούν την κύρια κατοικία ή τη φοιτητική κατοικία τέκνων.
Το κρίσιμο σημείο είναι να έχει δηλωθεί το ετήσιο και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως αύριο, θα πληρωθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026, εφόσον έχει δηλωθεί σωστά και ο IBAN.
Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλωθεί στο Ε1, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά, τα 850 ευρώ με ένα τέκνο, τα 900 ευρώ με δύο τέκνα και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Η προσαύξηση λόγω τέκνων δεν εφαρμόζεται αυτόματα, αλλά μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά τα αντίστοιχα όρια. Αν το μίσθωμα είναι χαμηλότερο, εφαρμόζεται απλώς το 1/12 της πραγματικής δαπάνης.
