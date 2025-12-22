Ρεκόρ τιμών για τον χρυσό στην Ασία: Η τιμή έφθασε τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά
Ρεκόρ τιμών για τον χρυσό στην Ασία: Η τιμή έφθασε τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά
Ξεπέρασε το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου λόγω προσδοκιών για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων
Η τιμή του χρυσού έφθασε σήμερα στις αγορές της Ασίας τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά (31,10 γραμμάρια), ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφτεί τον Οκτώβριο, καθώς πολλοί επενδυτές μοιάζουν να αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από την αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα (Fed) το 2026.
Σειρά δεδομένων που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη υποδεικνύουν εξασθένιση της αμερικανικής αγοράς εργασίας κι επιβράδυνση του πληθωρισμού, που αναμένεται να ωθήσει το ομοσπονδιακό κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα να χαλαρώσει περαιτέρω τη νομισματική πολιτική του.
