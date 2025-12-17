Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο: Σε απόσταση ασφαλείας οι 2.100 μονάδες
Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο: Σε απόσταση ασφαλείας οι 2.100 μονάδες
Ισχυρές απώλειες για Eurobank, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ - Αντίδραση έβγαλε η Metlen - Σε νέες κορυφές η Titan, η ElvalHalcor και η ΑΒΑΞ
Σε «μάχη» μεταξύ αγοραστών και πωλητών μετατράπηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να ισορροπεί στη «ζώνη» των 2.080-2.090 μονάδων. Η Αθήνα δεν κατάφερε να αποφύγει τις απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, αλλά κράτησε απόσταση ασφαλείας από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (17/12), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 3,01 μονάδες ή -0,14% και έκλεισε στις 2.083,49 μονάδες. Σε περίπου 13 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.077,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.090,88 μονάδες. Το ΧΑ καταγράφει οριακή άνοδο (+0,02%) εντός του Δεκεμβρίου και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +41,77%, με άλλες 7 συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί το 2025, που θα είναι το πέμπτο συνεχόμενο έτος ανόδου.
Σε έντονα πτωτικό έδαφος συνέχισε να κινείται η Eurobank μετά την χθεσινά «βουτιά» κατά -4,4%. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν επίσης ο ΟΠΑΠ και ο ΟΤΕ, ενώ πιέσεις δέχθηκε η Intralot στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Αντίθετα, η Titan έπιασε νέα κορυφή ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 48 ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος, η ElvalHalcor έφτασε μία «ανάσα» από το υψηλό 18ετίας (Οκτώβριος 2007) των 4 ευρώ, ενώ νέο ρεκόρ σημείωσε και η συγγενική Noval Property. «Άλμα» +4% σημείωσε η ΑΒΑΞ, η οποία έκλεισε σε υψηλό 16 ετών (Ιανουάριος 2010), ξεπερνώντας τα 2,8 ευρώ στα υψηλά ημέρας.
Εκτός ταμπλό η Πειραιώς – Ανακοινώνει αποτελέσματα η Lamda Development
Σταμάτησε σήμερα και για μερικές συνεδριάσεις η διαπραγμάτευση της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λόγω της αντίστροφης συγχώνευσης με την Piraeus Holdings. Η μετοχή θα επανέλθει στο ταμπλό την ερχόμενη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.
Εξελίξεις έχουν προκύψει σχετικά με τον ΟΠΑΠ, καθώς η Allwyn αποφάσισε να τροποποιήσει τη δομή της συμφωνίας, καταργώντας τη χρήση προνομιούχων μετοχών που θα έδιναν στην KKCG περίπου 85% των δικαιωμάτων ψήφου (σε περίπου 75% λόγω της τροποποίησης των όρων) στην διευρυμένη οντότητα. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν αμετάβλητοι, με τους μετόχους να καλούνται να δώσουν το «πράσινο φως» στην έκτακτη γενική συνέλευση στις 7 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την Eurobank Equities, η συγκεκριμένη κίνηση είναι θετική από τη σκοπιά της διακυβέρνησης, καθώς εξαλείφει τη δομική πολυπλοκότητα και τις ασυμμετρίες στα οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα ελέγχου.
Αύριο (18/12) μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο ΧΑ, η Lamda Development θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου. Η Eurobank Equities εκτιμά ότι το προσαρμοσμένο EBITDA θα ανέλθει σε 115 εκατ. ευρώ, από 86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2025. Προβλέπει επίσης ότι τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν σε 125 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, χάρη στα κέρδη από αναπροσαρμογή (revaluation gains) κατά το πρώτο εξάμηνο, έναντι ζημιών 14 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2024.
Μεικτή η εικόνα των διεθνών αγορών
«Χλιαρή» ήταν η αντίδραση των επενδυτών στη Wall Street μετά τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, όπου ναι μεν αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας, αλλά η ανεργία παρέμεινε σε υψηλό τεσσάρων ετών. Περιορίζονται επίσης οι πιθανότητες για νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed τον ερχόμενο Ιανουάριο. Με ήπιες μεταβολές και μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση. Ο Dow Jones κερδίζει +0,5%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχωρούν κατά -0,1% και -0,2%, αντίστοιχα.
Κατεβάζουν ταχύτητα οι αγοραστές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το ανοδικό ξεκίνημα, αξιολογώντας τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τα υποτονικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Τα βλέμματα στρέφονται στις επερχόμενες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών (ΕΚΤ, BoE, Riksbank, Norges Bank) για τα επιτόκια. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης ενισχύεται κατά +0,3%, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται υψηλότερα κατά +1,5%, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 χάνουν αμφότεροι -0,1%.
