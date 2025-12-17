Ρεκόρ αυξήσεων τζίρου για επιχειρήσεις το 2024, ένας στους δύο επαγγελματίες δηλώνει εισπράξεις κάτω από €30.000 το χρόνο
Τι τζίρους δήλωσαν εφέτος και σε ποιους αυξάνεται το τεκμαρτό εισόδημα - Ποιοι δήλωσαν λιγότερα και πού στρέφονται οι έλεγχοι
Εκρηκτικές αυξήσεις τζίρου καταγράφουν τα νεότερα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων τις οποίες υπέβαλαν φέτος οι επιχειρήσεις για τα έσοδα που είχαν το 2024.
Το άλμα του τζίρου σε τεχνικούς κλάδους, αποτυπώνει προφανώς την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητος λόγω ανάπτυξης και της οικοδομικής δραστηριότητας (λόγω ανάκαμψης του κλάδου της οικοδομής και των ανακαινίσεων πχ), αλλά και της ανόδου των τιμών των υλικών και αμοιβών λόγω ακρίβειας.
Αποτυπώνουν όμως και την αποκάλυψη και καταγραφή κρυφών εισοδημάτων μέσω της σύνδεσης ταμειακών και POS με τα myDATA, καθώς και των ηλεκτρονικών πληρωμών και των ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής. Ειδικά μάλιστα σε κλάδους επαγγελματιών που θεωρείται δύσκολο να ελεγχθούν επειδή μετακινούνται συχνά εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης, ή της Εστίασης και, φυσικά, της «νύχτας».
Παρόλα αυτά, 1 στους 2 από τους 869.542 επαγγελματίες δηλώνει είσπραξη λιγότερα από 30.000 ευρώ το χρόνο. Και από αυτά, το καθαρό κέρδος για το οποίο φορολογούνται, είναι ασφαλώς πολύ μικρότερο.
• οι εκμεταλλευτές μπαρ (ΚΑΔ 56.30) που κατέγραψαν αύξηση 15,2% (43.525€ από 37.777€ το 2023),
• εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ (ΚΑΔ 49.32) με αύξηση 14,2% (18.595€ από 16.281€) όπου
• ηλεκτρολόγοι (ΚΑΔ 43.21) με αύξηση 11,2% (36.301€ από 32.635€)
• υδραυλικοί (ΚΑΔ 43.22) με αύξηση 9,8% (32.354€ από 29.463€),
• αρχιτέκτονες (ΚΑΔ 71.11) με αύξηση 9,5% (20.553€ από 18.766€)
• μαραγκοί (ΚΑΔ 43.32) με αύξηση 8,1% (35.593€ από 32.913€).
Οι αυξήσεις αυτές ενισχύουν το μέσο τζίρο που, μαζί με έτη δραστηριότητας και τη μισθοδοσία, καθορίζουν υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα και μεγαλύτερη φορολογία.
