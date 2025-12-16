Reuters: Στην τελική ευθεία η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, έρχεται έκπτωση ισοτιμίας έως 50%
Reuters: Στην τελική ευθεία η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, έρχεται έκπτωση ισοτιμίας έως 50%
Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 400 και 600 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που έχουν χορηγήσει και το ποσοστό συμμετοχής των δανειοληπτών
Η Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού για στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, συνολικού ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να δοθεί τέλος σε μια πολυετή διαμάχη που προκάλεσε η εκτόξευση του κόστους αποπληρωμής λόγω των έντονων συναλλαγματικών διακυμάνσεων, σύμφωνα με το Reuters και όπως έγραψε σήμερα η στήλη Darkroom.
Όπως υπογραμμίζει το ρεπορτάζ, στα μέσα της δεκαετίας του 2000, περισσότεροι από 50.000 Έλληνες δανειολήπτες είχαν επιλέξει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, δελεασμένοι από τα χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με τα δάνεια σε ευρώ. Ωστόσο, η ισχυρή ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ τα επόμενα χρόνια είχε ως αποτέλεσμα οι μηνιαίες δόσεις να αυξηθούν σημαντικά, επιβαρύνοντας σοβαρά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αντίστοιχα δάνεια είχαν χορηγηθεί και σε άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης.
Πολλοί από τους Έλληνες δανειολήπτες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας αποζημιώσεις από τις τράπεζες, με τις τελικές δικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν ακόμη.
«Η προτεινόμενη συμφωνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνει περικοπή μεταξύ 15% και 50% για το υπόλοιπο ποσό των δανείων» δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος με γνώση του θέματος στο Reuters, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί.
Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 400 και 600 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που έχουν χορηγήσει και το ποσοστό συμμετοχής των δανειοληπτών, σύμφωνα με κυβερνητικές και τραπεζικές πηγές.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από τα περίπου 37.000 εναπομείναντα δάνεια σε ελβετικά φράγκα, τα 20.000 βρίσκονται στις τράπεζες, ενώ τα 17.000 είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται στα χέρια εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων ή έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του λεγόμενου προγράμματος μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων «Hercules».
Όπως υπογραμμίζει το ρεπορτάζ, στα μέσα της δεκαετίας του 2000, περισσότεροι από 50.000 Έλληνες δανειολήπτες είχαν επιλέξει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, δελεασμένοι από τα χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με τα δάνεια σε ευρώ. Ωστόσο, η ισχυρή ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ τα επόμενα χρόνια είχε ως αποτέλεσμα οι μηνιαίες δόσεις να αυξηθούν σημαντικά, επιβαρύνοντας σοβαρά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αντίστοιχα δάνεια είχαν χορηγηθεί και σε άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης.
Πολλοί από τους Έλληνες δανειολήπτες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας αποζημιώσεις από τις τράπεζες, με τις τελικές δικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν ακόμη.
«Η προτεινόμενη συμφωνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνει περικοπή μεταξύ 15% και 50% για το υπόλοιπο ποσό των δανείων» δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος με γνώση του θέματος στο Reuters, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί.
Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 400 και 600 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που έχουν χορηγήσει και το ποσοστό συμμετοχής των δανειοληπτών, σύμφωνα με κυβερνητικές και τραπεζικές πηγές.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από τα περίπου 37.000 εναπομείναντα δάνεια σε ελβετικά φράγκα, τα 20.000 βρίσκονται στις τράπεζες, ενώ τα 17.000 είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται στα χέρια εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων ή έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του λεγόμενου προγράμματος μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων «Hercules».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα