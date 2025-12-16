Reuters: Στην τελική ευθεία η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, έρχεται έκπτωση ισοτιμίας έως 50%

Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 400 και 600 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που έχουν χορηγήσει και το ποσοστό συμμετοχής των δανειοληπτών