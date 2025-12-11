Τράπεζες: Ποιους κινδύνους θα λάβει υπόψη το νέο stress test – Τι καταγράφει η έκθεση της EBA
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προειδοποιεί ότι το stress test 2027 θα γίνει σε περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, με νέους κινδύνους από γεωπολιτικές εντάσεις, χαμηλά επιτόκια, μεταβλητότητα αγορών, υπερτιμημένα ακίνητα, δημοσιονομικές πιέσεις και πολιτική αστάθεια
Ραγδαία αλλάζουν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες όπως επίσης και οι σταθμίσεις τους. Με πολύ διαφορετικά σενάρια αναμένεται να λάβει χώρα το νέο stress test των τραπεζών το 2027- με στοιχεία τέλος 2026 έναντι- του προηγούμενου, με βάση τους νέους κινδύνουν που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τους κινδύνους που αξιολογούσε η αρχή προ διετίας.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην έκθεση εκτίμησης κινδύνου Δεκεμβρίου 2025 εξετάζει το περίπλοκο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι τράπεζες καλούνται να λειτουργήσουν. Η ανάλυσή της εντοπίζει μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τη σταθερότητα, την κερδοφορία και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος. Οι κίνδυνοι αυτοί προέρχονται από γεωπολιτικές εντάσεις, εμπορικούς πολέμους, μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά και από δημοσιονομικές πιέσεις και προκλήσεις στην αγορά ακινήτων.
