Όμιλος ΑΒΑΞ: Άλμα 761% στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου, στα 2,53 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο
Όμιλος ΑΒΑΞ: Άλμα 761% στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου, στα 2,53 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 65% στα 682,2 εκατ. για την εταιρεία - Στα 94,5 εκατομμύρια ευρώ τα EBITDA

Oυσιαστική βελτίωση έναντι της συγκρίσιμης περιόδου του προηγούμενου έτους παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο 2025 του Ομίλου ΑΒΑΞ, προσεγγίζοντας ή και υπερβαίνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα μεγέθη ολόκληρου του 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2025 ευθυγραμμίζονται με τις δημοσιευμένες εκτιμήσεις της διοίκησης για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου το 2025 και τα επόμενα έτη, και καταδεικνύουν τη δυνατότητα του Ομίλου να μετατρέπει το παραγόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα σε υψηλή καθαρή κερδοφορία, στοχεύοντας στην επιβράβευση των μετόχων μέσω διανομής υψηλών μερισμάτων.
