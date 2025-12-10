Η μάχη για την Ακτή Βουλιαγμένης: Φάις, CVC, Χόλτερμαν-Μελισσανίδης και Γεωργάτος («Γρηγόρης») οι διεκδικητές, αρχές του 2026 ο προτιμητέος επενδυτής
Η μάχη για την Ακτή Βουλιαγμένης: Φάις, CVC, Χόλτερμαν-Μελισσανίδης και Γεωργάτος («Γρηγόρης») οι διεκδικητές, αρχές του 2026 ο προτιμητέος επενδυτής
Η θυγατρική του Υπερταμείου ανακοίνωσε την υποβολή τεσσάρων δεσμευτικών προσφορών για τη μίσθωση της Ακτής
Από το νέο έτος, πιθανότητα εντός του πρώτου διμήνου θα υπάρξει ο προτιμητέος επενδυτής για το μεγάλο «φιλέτο» της Αττικής, αυτό της Ακτής Βουλιαγμένης, σε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας που «τρέχει» η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).
Η θυγατρική του Υπερταμείου ανακοίνωσε την υποβολή τεσσάρων δεσμευτικών προσφορών για τη μίσθωση της Ακτής που αποτελεί τη δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας και στο πλαίσιο της β’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας εκμίσθωσης και οι προσφορές που υποβλήθηκαν ήταν από τους:
– ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που συνδέεεται με τον Σάμι Φάις
– Κοινοπραξία EVERGOOD Μ.Α.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων (που συνδέεται με τον όμιλο CVC) – ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Ε.Β.Ε.
– Κοινοπραξία REDS (όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ) -ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ (όμιλος Μελισανίδη) με διακριτικό τίτλο «Διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακτής Βουλιαγμένης»
– AIR CANTEEN A.E., η οποία συνδέεται με τον επιχειρηματία Βλάσση Γεωργάτο του ομίλου «Γρηγόρης».
Από τους έξι ενδιαφερομένους που είχαν απομείνει κατά την πρώτη φάση, σε αυτό το στάδιο έμειναν εκτός οι Αthens Beach Club A.E. των ομίλων Κωνσταντακόπουλου, Προκοπίου, Κόκκαλη η οποία έχει αναλάβει ως γνωστόν την ανάπλαση και διαχείριση της Ακτής Β’ Βούλας (σ.σ. ένα ιδιαίτερα απαιτητικό project αρκετών εκατομμυρίων όπως έχει φανεί και από τις σχετικές αδειοδοτήσεις που έχει ακόμη δρόμο μπροστά μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοσή του) και η εταιρεία The Margi με το φερώνυμο 5άστερο στη Βουλιαγμένη και όχι μόνο.
Σε σχέση τώρα με το χρονοδιάγραμμα, μετά τον τεχνικό έλεγχο των επιμέρους φακέλων θα ακολουθήσει η εξέταση των οικονομικών προσφορών για τη εν συνεχεία ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή, διαδικασία που υπολογίζεται να ολοκληρωθεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, προς τις αρχές Φεβρουαρίου. Εν συνεχεία απαιτείται η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μένει να φανεί αν η Ακτή θα λειτουργήσει υπό το νέο καθεστώς μίσθωσης για τη θερινή σεζόν του 2026.
Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση οργανωμένης παραλίας στο Δήμο Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης, για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη. Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το πρώην εστιατόριο-ορόσημο της περιοχής «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο ανέρχεται σε 638,50 μ.
Η «Ακτή Βουλιαγμένης» είναι η δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της πόλης, με το φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αναψυχής να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλο το χρόνο. Το 2024 υποδέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανήλθε σε 8.000 άτομα.
Η ανακοίνωση της ΕΤΑΔ για τις τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης
Η θυγατρική του Υπερταμείου ανακοίνωσε την υποβολή τεσσάρων δεσμευτικών προσφορών για τη μίσθωση της Ακτής που αποτελεί τη δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας και στο πλαίσιο της β’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας εκμίσθωσης και οι προσφορές που υποβλήθηκαν ήταν από τους:
– ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που συνδέεεται με τον Σάμι Φάις
– Κοινοπραξία EVERGOOD Μ.Α.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων (που συνδέεται με τον όμιλο CVC) – ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Ε.Β.Ε.
– Κοινοπραξία REDS (όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ) -ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ (όμιλος Μελισανίδη) με διακριτικό τίτλο «Διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακτής Βουλιαγμένης»
– AIR CANTEEN A.E., η οποία συνδέεται με τον επιχειρηματία Βλάσση Γεωργάτο του ομίλου «Γρηγόρης».
Από τους έξι ενδιαφερομένους που είχαν απομείνει κατά την πρώτη φάση, σε αυτό το στάδιο έμειναν εκτός οι Αthens Beach Club A.E. των ομίλων Κωνσταντακόπουλου, Προκοπίου, Κόκκαλη η οποία έχει αναλάβει ως γνωστόν την ανάπλαση και διαχείριση της Ακτής Β’ Βούλας (σ.σ. ένα ιδιαίτερα απαιτητικό project αρκετών εκατομμυρίων όπως έχει φανεί και από τις σχετικές αδειοδοτήσεις που έχει ακόμη δρόμο μπροστά μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοσή του) και η εταιρεία The Margi με το φερώνυμο 5άστερο στη Βουλιαγμένη και όχι μόνο.
Σε σχέση τώρα με το χρονοδιάγραμμα, μετά τον τεχνικό έλεγχο των επιμέρους φακέλων θα ακολουθήσει η εξέταση των οικονομικών προσφορών για τη εν συνεχεία ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή, διαδικασία που υπολογίζεται να ολοκληρωθεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, προς τις αρχές Φεβρουαρίου. Εν συνεχεία απαιτείται η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μένει να φανεί αν η Ακτή θα λειτουργήσει υπό το νέο καθεστώς μίσθωσης για τη θερινή σεζόν του 2026.
Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση οργανωμένης παραλίας στο Δήμο Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης, για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη. Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το πρώην εστιατόριο-ορόσημο της περιοχής «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο ανέρχεται σε 638,50 μ.
Η «Ακτή Βουλιαγμένης» είναι η δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της πόλης, με το φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αναψυχής να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλο το χρόνο. Το 2024 υποδέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανήλθε σε 8.000 άτομα.
Η ανακοίνωση της ΕΤΑΔ για τις τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης
Η ανακοίνωση της ΕΤΑΔ, έχει ως εξής:
«Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 10/12/2025, υποβλήθηκαν και αποσφραγίσθηκαν σε ανοικτή συνεδρίαση ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΕΤΑΔ, τέσσερις (4) Φάκελοι Προσφοράς από ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτής Βουλιαγμένης».
Φάκελοι Προσφοράς υπέβαλαν με σειρά κατάθεσης οι:
1. ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: EVERGOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Ε.Β.Ε.
3. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ 'ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ'
4. AIR CANTEEN A.E.
Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση οργανωμένης παραλίας στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη. Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το πρώην εστιατόριο-ορόσημο της περιοχής «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο ανέρχεται σε 638,50μ.
Η «Ακτή Βουλιαγμένης» είναι η δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της πόλης, με το φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αναψυχής να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλο το χρόνο. Το 2024 υποδέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανήλθε σε 8.000 άτομα».
Πηγή: www.newmoney.gr
«Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 10/12/2025, υποβλήθηκαν και αποσφραγίσθηκαν σε ανοικτή συνεδρίαση ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΕΤΑΔ, τέσσερις (4) Φάκελοι Προσφοράς από ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτής Βουλιαγμένης».
Φάκελοι Προσφοράς υπέβαλαν με σειρά κατάθεσης οι:
1. ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: EVERGOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Ε.Β.Ε.
3. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ 'ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ'
4. AIR CANTEEN A.E.
Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση οργανωμένης παραλίας στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη. Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το πρώην εστιατόριο-ορόσημο της περιοχής «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο ανέρχεται σε 638,50μ.
Η «Ακτή Βουλιαγμένης» είναι η δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της πόλης, με το φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αναψυχής να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλο το χρόνο. Το 2024 υποδέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανήλθε σε 8.000 άτομα».
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα