Η Ελευσίνα αλλάζει τον χάρτη: Το νέο λιμάνι-αντίβαρο στον Πειραιά και το αμερικανικό αποτύπωμα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το λιμάνι της Ελευσίνας , το οποίο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μπαίνει πλέον σε τροχιά ώστε να αποτελέσει έναν δεύτερο μεγάλο εθνικό πόλο, ικανό να λειτουργήσει παράλληλα και σε ορισμένους τομείς ανταγωνιστικά προς το λιμάνι του Πειραιά Το σχέδιο επιταχύνεται μετά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ , όπου δρομολογήθηκαν νομοθετικές πρωτοβουλίες και νέες επενδυτικές κινήσεις με τη συμμετοχή της αμερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC.Η Ελευσίνα μπαίνει στο γεωπολιτικό παιχνίδι: Το σχέδιο γιαμε αμερικανική χρηματοδοτική στήριξη και σιδηροδρομική πρόσβαση, δρομολογείται με ρύθμιση που αλλάζει το καθεστώς λειτουργίας των ναυπηγείων και επιτρέπει τη δημιουργία ενός εμπορικού, ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου στρατηγικής σημασίας. Για τις ΗΠΑ, το project λειτουργεί ως αντίβαρο στον “κινεζικό” Πειραιά και ως κρίσιμος κρίκος στην αρχιτεκτονική ενεργειακής και αμυντικής ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου.Για το project, σύμφωνα με πληροφορίες θα παραχωρηθούν περίπου 400 στρέμματα της χερσαίας ζώνης, που γειτνιάζουν με τα ναυπηγεία. Έκταση που μπορεί να μετατραπεί σε πολυλειτουργικό λιμάνι με δυνατότητες εμπορευματικών ροών, χύδην φορτίων, ενεργειακών εγκαταστάσεων και τεχνικών–βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η γεωγραφική θέση της Ελευσίνας, στο κέντρο του Θριασίου Πεδίου και δίπλα στο μεγαλύτερο βιομηχανικό cluster της χώρας, καθιστά το έργο κατάλληλο για τη δημιουργία ενός ισχυρού logistics hub με πρόσβαση σε όλες τις βασικές μεταφορικές αρτηρίες της Δυτικής Αττικής.Η ρύθμιση που θα ενταχθει στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και αναμένεται να ψηφιστεί ως το τέλος του μήνα επιτρέπει στην ONEX να επεκτείνει το αντικείμενό της πέρα από τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα και να αναπτύξει εμπορικές, λιμενικές, ενεργειακές και αμυντικές υποδομές. Πρόκειται για το θεσμικό βήμα που απαιτείται για να προχωρήσει το έργο και να μετασχηματιστούν τα ναυπηγεία σε πολυλειτουργική λιμενική εγκατάσταση.Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η σιδηροδρομική σύνδεση του νέου λιμανιού με το εθνικό δίκτυο και το Θριάσιο Πεδίο. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει τη διακίνηση φορτίων προς τον ΠΑΘΕ και τη Βόρεια Ελλάδα, μειώνει τον χρόνο μεταφορών και ενισχύει τη δυνατότητα της Ελευσίνας να λειτουργήσει ως intermodal κόμβος. Η ONEX είχε εντάξει τη σιδηροδρομική διάσταση στο αρχικό της masterplan, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί κρίσιμο πολλαπλασιαστή της αξίας του έργου.Τοείχε διαμορφωθεί ήδη από τα προηγούμενα χρόνια και περιλάμβανε τη δημιουργία ενός ενιαίου logistics–ενεργειακού–τεχνολογικού cluster. Σε αυτό εντάσσονται υποδομές LNG, εγκαταστάσεις για offshore και nearshore ενεργειακά έργα, τεχνική υποστήριξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων, τεχνολογίες νέας πρόωσης και ένα ολοκληρωμένο σύστημα logistics για Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο της προηγούμενης εξυγίανσης, η DFC έχει ήδη χρηματοδοτήσει τα ναυπηγεία με περίπου 125–126 εκατ. δολάρια, δημιουργώντας το υπόβαθρο για το μεγαλύτερο λιμενικό project που σχεδιάζεται σήμερα.Σε γεωπολιτικό επίπεδο,που ενισχύει την αρχιτεκτονική ενεργειακής και αμυντικής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμμετοχή της DFC εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών και διαφοροποίησης των εμπορικών και ενεργειακών οδών, με στόχο τη δημιουργία εναλλακτικών κόμβων έναντι της κινεζικής παρουσίας στον Πειραιά. Για την Ουάσιγκτον, το έργο στην Ελευσίνα αποτελεί κομβικό στοιχείο σε ένα ευρύτερο πλέγμα συνεργασιών με την Ελλάδα.Ταπεριλαμβάνουν την ψήφιση της ρύθμισης, την οριστικοποίηση του μοντέλου διαχείρισης του νέου λιμανιού και την εκκίνηση των τεχνικών μελετών για τις λιμενικές, ενεργειακές και σιδηροδρομικές υποδομές.Στόχος είναι η μετατροπή των Ναυπηγείων Ελευσίνας και της ευρύτερης λιμενικής ζώνης σε πολυλειτουργικό συγκρότημα: εμπορικό κέντρο logistics, ενεργειακό κόμβο, σημείο διαμετακόμισης φορτίων, ακόμη και βάση εξυπηρέτησης πολεμικών πλοίων.

Με νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί άμεσα, η ONEX θα αποκτήσει δυνατότητα δραστηριοποίησης όχι μόνο στη ναυπηγική βιομηχανία αλλά και:

• στον εμπορικό και διαμετακομιστικό τομέα

• στον λιμενικό και ενεργειακό κλάδο

• στον αμυντικό τομέα

