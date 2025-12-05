Οι Greeks πρωταγωνιστούν και το 2025 – Στοχευμένες αγορές και «έξυπνες» πωλήσεις πλοίων
Οι Greeks πρωταγωνιστούν και το 2025 – Στοχευμένες αγορές και «έξυπνες» πωλήσεις πλοίων
Ρευστότητα-ρεκόρ, μελετημένες κινήσεις και αγορές φορτηγών πλοίων που προμηνύουν αλλαγές - Πώς διαμορφώνεται το 2025 στο SnP dry bulk σύμφωνα με τους ναυλομεσίτες της Xclusiv Shipbrokers
Σε μια χρονιά κατά την οποία αγοραπωλησίες πλοίων ξηρού φορτίου (SnP) κινούνται με υψηλή ρευστότητα, η εθνική κατανομή των συναλλαγών δείχνει με σαφήνεια ποιοι παίκτες έχουν πραγματική «πίστη» στην αγορά. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers, το 2025 αναδεικνύεται σε έτος έντονων ανακατατάξεων, με στοχευμένες στρατηγικές και ξεκάθαρες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους μεγάλους στόλους.
Οι αναλυτές της εταιρείας υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά ότι η Κίνα διατηρεί τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, αγοράζοντας 216 πλοία και δίνοντας τον τόνο για το πού κατευθύνεται η αγορά.
Ακολουθούν οι Έλληνες, με 126 αγορές, αριθμό ο οποίος όπως τονίζει η Xclusiv, καταδεικνύει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες παραμένουν δυναμικοί, αλλά με μια πολύ πιο στοχευμένη προσέγγιση σε σχέση με παλαιότερες περιόδους έντονης επέκτασης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι αναλυτές της εταιρείας υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά ότι η Κίνα διατηρεί τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, αγοράζοντας 216 πλοία και δίνοντας τον τόνο για το πού κατευθύνεται η αγορά.
Ακολουθούν οι Έλληνες, με 126 αγορές, αριθμό ο οποίος όπως τονίζει η Xclusiv, καταδεικνύει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες παραμένουν δυναμικοί, αλλά με μια πολύ πιο στοχευμένη προσέγγιση σε σχέση με παλαιότερες περιόδους έντονης επέκτασης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα