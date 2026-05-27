UBS: Το discount των ελληνικών τραπεζών, οι τιμές στόχοι και το περιθώριο ανόδου έως 32%
Σταθερά θετική παραμένει η UBS για τις ελληνικές τράπεζες, διατηρώντας σύσταση αγοράς και για τις τέσσερις συστημικές, με τον οίκο να ανεβάζει ελαφρώς τις τιμές στόχους μετά το ισχυρό ξεκίνημα του 2026. O ελβετικός οίκος εκτιμά ότι οι τράπεζες κινούνται εντός των στόχων τους για τη φετινή χρήση, ενώ τα επιχειρησιακά πλάνα παραμένουν μάλλον συντηρητικά σε σχέση με τη δυναμική που καταγράφεται σε δάνεια, προμήθειες και αποδόσεις κεφαλαίων.

Η μεγαλύτερη δυνητική άνοδος εντοπίζεται στην Alpha Bank, για την οποία η UBS δίνει τιμή στόχο τα €4,90, με περιθώριο ανόδου 32%. Για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα €11,20, με περιθώριο 28%, για την Εθνική Τράπεζα στα €18,20, με περιθώριο 26%, ενώ για τη Eurobank ο στόχος είναι στα €4,70, με δυνητική άνοδο 21%. Και οι τέσσερις μετοχές καλύπτονται με σύσταση αγοράς.

