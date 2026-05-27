Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Απριλίου, δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Η νέα φορολοταρία της ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Απριλίου ολοκληρώθηκε, μοιράζοντας χρηματικά έπαθλα έως 50.000 ευρώ, ενώ αυξημένοι λαχνοί δίνονται σε όσους χρησιμοποιούν περισσότερο ηλεκτρονικές πληρωμές
Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές συνεχίζουν να ανταμείβονται μέσω της μηνιαίας φορολοταρίας της ΑΑΔΕ, με τη νέα κλήρωση για τις αγορές του Απριλίου 2026 να ολοκληρώνεται και εκατοντάδες φορολογούμενους να περιμένουν να δουν αν συγκαταλέγονται στους τυχερούς που εξασφάλισαν χρηματικά έπαθλα. Το μέτρο αποτελεί πλέον ένα σταθερό εργαλείο ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών, με στόχο την ενθάρρυνση της χρήσης καρτών και ψηφιακών συναλλαγών στην καθημερινότητα.
Η διαδικασία αφορά όσους πραγματοποίησαν αγορές ή πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, με την κλήρωση να αποδίδει ποσά που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ.
Πώς λειτουργεί η φορολοταρία
Τα χρηματικά έπαθλαΗ κατανομή των ποσών στη μηνιαία φορολοταρία γίνεται κλιμακωτά.
Το σύστημα επιβραβεύει ακόμη περισσότερο όσους χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό ηλεκτρονικές πληρωμές σε σχέση με το δηλωμένο εισόδημά τους.
Πότε αυξάνονται οι λαχνοί
Συγκεκριμένα, όταν οι ηλεκτρονικές δαπάνες ξεπερνούν συγκεκριμένα ποσοστά του μηνιαίου εισοδήματος — δηλαδή του ενός δωδεκάτου του ετήσιου εισοδήματος — οι λαχνοί πολλαπλασιάζονται.
Εάν οι δαπάνες υπερβαίνουν το 30% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται.
Όταν ξεπερνούν το 50%, οι λαχνοί τριπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές συναλλαγές φτάσουν πάνω από το 70% του εισοδήματος, οι συμμετοχές τετραπλασιάζονται.
Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να δώσει ισχυρότερο κίνητρο για χρήση ψηφιακών συναλλαγών ακόμη και σε καθημερινές αγορές μικρής αξίας.
Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, όπου αναρτώνται οι τυχεροί λαχνοί κάθε μήνα.
Πώς ενημερώνονται οι τυχεροί
Παράλληλα, όσοι κερδίζουν ειδοποιούνται και μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο Taxisnet.
Η φορολοταρία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους βασικούς μηχανισμούς προώθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών στην ελληνική αγορά, με την επέκταση της χρήσης POS και ψηφιακών συναλλαγών να αλλάζει σταδιακά τις καταναλωτικές συνήθειες.
Ταυτόχρονα, η αυξημένη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές και περιορίζει τη χρήση μετρητών σε μεγάλο μέρος της αγοράς.
Για πολλούς φορολογούμενους, η συμμετοχή στη φορολοταρία λειτουργεί πλέον ως ένα επιπλέον μικρό οικονομικό κίνητρο για την επιλογή καρτών και ψηφιακών πληρωμών στην καθημερινότητά τους.
Πηγή: newmoney.gr
