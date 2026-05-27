Βουτιά έως 6% κάνει το πετρέλαιο μετά τις πληροφορίες για «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Βουτιά έως 6% κάνει το πετρέλαιο μετά τις πληροφορίες για «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Σύμφωνα με πληροφορίες από ιρανικά μέσα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον κίνηση των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ σε προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα - Η διαχείριση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών θα γίνεται από το Ιράν και το Ομάν
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, με το αμερικανικό WTI να καταγράφει πτώση 6% και να υποχωρεί στα 88,3 δολάρια το βαρέλι, μετά τις αναφορές της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης ότι η Τεχεράνη δεσμεύεται να αποκαταστήσει πλήρως τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ μέσα στον επόμενο μήνα.
Το Brent καταγράφει απώλειες άνω του 5% στα 94,7 δολάρια ανά βαρέλι.
Στα βασικά του σημεία, το μνημόνιο που αποκαλύπτουν οι Ιρανοί, αναφέρονται τα εξής:
• Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από την περιοχή γύρω από το Ιράν.
• Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.
• Το Ιράν δεσμεύτηκε να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται τα Στενά στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα.
• Τα κρατικά ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι τα στρατιωτικά πλοία δεν περιλαμβάνονται στο προσχέδιο αυτής της συμφωνίας.
• Η διαχείριση και η καθοδήγηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν.
• Εάν η τελική συμφωνία επιτευχθεί εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG, παραμένει κομβικής σημασίας για τις διεθνείς αγορές ενέργειας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλοια μη ιρανικής σημαίας διέσχισαν την Τρίτη το Στενό, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική μετακίνηση φορτίων εδώ και μία εβδομάδα.
Υπολογίζεται ότι περίπου 4 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου πέρασαν χωρίς περιορισμούς από τη θαλάσσια δίοδο.
Οι εξελίξεις ενίσχυσαν την αισιοδοξία των αγορών ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για την πλήρη επαναλειτουργία του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πλέον κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα πέντε εβδομάδων, ενώ οι συνολικές απώλειες του Μαΐου ξεπερνούν το 16%, μετά το έντονο ράλι που είχε προηγηθεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι συνεχίζονται οι έμμεσες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ενώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία ίσως χρειαστεί ακόμη αρκετές ημέρες για να ολοκληρωθεί.
Το Brent καταγράφει απώλειες άνω του 5% στα 94,7 δολάρια ανά βαρέλι.
Στα βασικά του σημεία, το μνημόνιο που αποκαλύπτουν οι Ιρανοί, αναφέρονται τα εξής:
• Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από την περιοχή γύρω από το Ιράν.
• Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.
• Το Ιράν δεσμεύτηκε να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται τα Στενά στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα.
• Τα κρατικά ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι τα στρατιωτικά πλοία δεν περιλαμβάνονται στο προσχέδιο αυτής της συμφωνίας.
• Η διαχείριση και η καθοδήγηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν.
• Εάν η τελική συμφωνία επιτευχθεί εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG, παραμένει κομβικής σημασίας για τις διεθνείς αγορές ενέργειας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλοια μη ιρανικής σημαίας διέσχισαν την Τρίτη το Στενό, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική μετακίνηση φορτίων εδώ και μία εβδομάδα.
Υπολογίζεται ότι περίπου 4 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου πέρασαν χωρίς περιορισμούς από τη θαλάσσια δίοδο.
Οι εξελίξεις ενίσχυσαν την αισιοδοξία των αγορών ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για την πλήρη επαναλειτουργία του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πλέον κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα πέντε εβδομάδων, ενώ οι συνολικές απώλειες του Μαΐου ξεπερνούν το 16%, μετά το έντονο ράλι που είχε προηγηθεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι συνεχίζονται οι έμμεσες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ενώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία ίσως χρειαστεί ακόμη αρκετές ημέρες για να ολοκληρωθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα