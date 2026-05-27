Γκίκας Χαρδούβελης: Το μέλλον για τις τράπεζες είναι ψηφιακό
Τόνισε ότι ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει γυρίσει σελίδα, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, υψηλά επίπεδα ρευστότητας και χαμηλούς δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων
Στα σημαντικά κεφάλαια που επενδύουν οι τράπεζες στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, αλλά και στη σταδιακή εξοικείωση των πελατών, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας, καθηγητής κ. Γκίκας Χαρδούβελης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο βιωσιμότητας της GET INVOLVED.
«Το μέλλον για τις τράπεζες είναι ψηφιακό» τόνισε και ανέφερε ότι οι τραπεζικές συναλλαγές διεκπεραιώνονται πλέον σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά και οι χρήστες των τραπεζικών υπηρεσιών εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με αυτές. Το ηλεκτρονικό χρήμα βρίσκεται προ των πυλών, ενώ η ψηφιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων έχει ξεκινήσει. Σήμερα η κεφαλαιοποίηση των ιδιωτικών ηλεκτρονικών νομισμάτων (stable coins) βρίσκεται στα $300 δισεκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ των περιουσιακών στοιχείων (tokenized assets) στα $30 δισεκατομμύρια και πολλαπλασιάζεται ραγδαίως.
Ωστόσο, ο κ. Χαρδούβελης επεσήμανε και τους κινδύνους που εγκυμονεί η εξέλιξη, σημειώνοντας ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και υπογράμμισε: «Η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (όπως το πρόγραμμα Mythos της Anthropic) αναδεικνύει σοβαρά θέματα κυβερνοασφάλειας. Υπάρχει ανάγκη για αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο και η Ευρώπη ετοιμάζεται με τις ρυθμίσεις DORA (Digital Operations Resilience Act) και RDARR (Risk Data Aggregation and Risk Reporting)».
