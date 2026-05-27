Χρηματιστήριο: Διατηρούν το προβάδισμα οι αγοραστές με το βλέμμα στα υψηλά έτους
Έκτη σερί άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, μειώνεται η απόσταση από τις 2.400 μονάδες - Ώθηση από το διεθνές κλίμα με επίκεντρο τα εταιρικά μεγέθη
Σε ανοδική τροχιά διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, μειώνοντας σταδιακά την απόσταση από τις φετινές κορυφές των 2.407 μονάδων. Πιθανές θεωρούνται τυχόν επιλεκτικές ρευστοποιήσεις για την κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών. Αν και το μομέντουμ ενδέχεται να ανακοπεί προσωρινά από κινήσεις profit taking, η επενδυτική κοινότητα διατηρεί τη στοχευμένη στρατηγική της, εστιάζοντας στην αξιολόγηση των νέων εταιρικών ανακοινώσεων και των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (27/5), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,25% και διαπραγματεύεται στις 2.353,46 μονάδες. Σε περίπου 10 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.352,19 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.362,79 μονάδες.
Η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου καταγράφεται ως η βασική τάση της ημέρας, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μια πιθανή διπλωματική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αμβλύνοντας τις ανησυχίες στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Την ίδια στιγμή, θετικά πρόσημα καταγράφουν οι περισσότερες αγορές του εξωτερικού, βρίσκοντας στηρίγματα στην ισχυρή άνοδο του τεχνολογικού κλάδου και στην μείωση του γεωπολιτικού ρίσκου.
