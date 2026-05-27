ΕΚΤ: Οι αγορές υποτιμούν τους κινδύνους – Καμπανάκι για ξαφνική και έντονη διόρθωση
ΕΚΤ: Οι αγορές υποτιμούν τους κινδύνους – Καμπανάκι για ξαφνική και έντονη διόρθωση
Η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι οι αγορές υποτιμούν τους γεωπολιτικούς και πληθωριστικούς κινδύνους, αυξάνοντας τον κίνδυνο αιφνίδιας διόρθωσης σε μετοχές, ομόλογα και χρηματοπιστωτικά assets παγκοσμίως
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές διατρέχουν κίνδυνο αιφνίδιας και σημαντικής διόρθωσης, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να υποτιμούν απειλές που προέρχονται μεταξύ άλλων από τον πόλεμο στο Ιράν, προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Παρά τις πρόσφατες προσαρμογές, οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων εξακολουθούν να εμφανίζονται «υπερβολικά υψηλές σε ιστορικούς όρους», ανέφερε η ΕΚΤ στην εξαμηνιαία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη. Η τράπεζα απαρίθμησε κινδύνους που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τη δημοσιονομική κατάσταση και τις μακροχρηματοπιστωτικές συνθήκες, οι οποίοι —όπως επισημαίνει— φαίνεται να «υποεκτιμώνται» από τις αγορές.
«Αυτό αφήνει τις αγορές ευάλωτες σε απότομη επανατιμολόγηση», δήλωσε ο Λουίς ντε Γκίντος, ο οποίος αποχωρεί αυτόν τον μήνα έπειτα από οκτώ χρόνια εποπτείας της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ των 21 χωρών. «Οι μη τραπεζικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις διακυμάνσεις στις αγορές εάν αυτές εκδηλωθούν».
Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν τη νεότερη προειδοποίηση της ΕΚΤ ότι η υπερβολικά αισιόδοξη στάση των επενδυτών ενδέχεται να δημιουργεί απόκλιση μεταξύ των χρηματοπιστωτικών αγορών και της πραγματικής οικονομίας. Οι διεθνείς μετοχές επέκτειναν την Τετάρτη το ιστορικό ράλι τους, με αιχμή τις τεχνολογικές μετοχές, των οποίων οι ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις δέχονται ολοένα και πιο στενό έλεγχο, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Παρά τις πρόσφατες προσαρμογές, οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων εξακολουθούν να εμφανίζονται «υπερβολικά υψηλές σε ιστορικούς όρους», ανέφερε η ΕΚΤ στην εξαμηνιαία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη. Η τράπεζα απαρίθμησε κινδύνους που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τη δημοσιονομική κατάσταση και τις μακροχρηματοπιστωτικές συνθήκες, οι οποίοι —όπως επισημαίνει— φαίνεται να «υποεκτιμώνται» από τις αγορές.
«Αυτό αφήνει τις αγορές ευάλωτες σε απότομη επανατιμολόγηση», δήλωσε ο Λουίς ντε Γκίντος, ο οποίος αποχωρεί αυτόν τον μήνα έπειτα από οκτώ χρόνια εποπτείας της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ των 21 χωρών. «Οι μη τραπεζικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις διακυμάνσεις στις αγορές εάν αυτές εκδηλωθούν».
Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν τη νεότερη προειδοποίηση της ΕΚΤ ότι η υπερβολικά αισιόδοξη στάση των επενδυτών ενδέχεται να δημιουργεί απόκλιση μεταξύ των χρηματοπιστωτικών αγορών και της πραγματικής οικονομίας. Οι διεθνείς μετοχές επέκτειναν την Τετάρτη το ιστορικό ράλι τους, με αιχμή τις τεχνολογικές μετοχές, των οποίων οι ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις δέχονται ολοένα και πιο στενό έλεγχο, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα