Σε θετικό κλίμα η πρώτη συνάντηση Θεοδωρικάκου με τον νέο πρόεδρο της ΕΣΕ Γιάννη Μασούτη – Τα θέματα που τέθηκαν
Σε θετικό κλίμα η πρώτη συνάντηση Θεοδωρικάκου με τον νέο πρόεδρο της ΕΣΕ Γιάννη Μασούτη – Τα θέματα που τέθηκαν
Η πρώτη θεσμική επαφή μετά την αλλαγή ηγεσίας στην ΕΣΕ πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη δημόσια αντιπαράθεση με τον τέως πρόεδρο της Ένωσης και νυν αντιπρόεδρο Αριστοτέλη Παντελιάδη για το πλαφόν, την ακρίβεια και τις πιθανές νέες ανατιμήσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή
Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη θεσμική συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Γιάννη Μασούτη μετά την ανάδειξή του στην ηγεσία της ΕΣΕ, με βασικό αντικείμενο την πορεία της αγοράς, τις πληθωριστικές πιέσεις και το πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συμφωνήθηκε να ακολουθήσει νέα συνάντηση με τη συμμετοχή όλου του προεδρείου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, σε μια συγκυρία όπου κυβέρνηση και οργανωμένο λιανεμπόριο επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για το κόστος και τις τιμές.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στο κόστος μεταφορών, ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά και η συνέχιση των μέτρων που εφαρμόζονται για τον έλεγχο της αγοράς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θεωρείται πλέον δεδομένη η παράταση του μέτρου για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης δεν εμφανίζεται διατεθειμένο να αποσύρει το συγκεκριμένο εργαλείο όσο παραμένουν οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις και η αβεβαιότητα στις αγορές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συμφωνήθηκε να ακολουθήσει νέα συνάντηση με τη συμμετοχή όλου του προεδρείου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, σε μια συγκυρία όπου κυβέρνηση και οργανωμένο λιανεμπόριο επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για το κόστος και τις τιμές.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στο κόστος μεταφορών, ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά και η συνέχιση των μέτρων που εφαρμόζονται για τον έλεγχο της αγοράς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θεωρείται πλέον δεδομένη η παράταση του μέτρου για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης δεν εμφανίζεται διατεθειμένο να αποσύρει το συγκεκριμένο εργαλείο όσο παραμένουν οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις και η αβεβαιότητα στις αγορές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα