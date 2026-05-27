LAMDA: Ομόλογο έως 350 εκατ. για το Ελληνικό, πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από πωλήσεις
LAMDA: Ομόλογο έως 350 εκατ. για το Ελληνικό, πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από πωλήσεις
Στο 86% οι πωλήσεις στην οικιστική γειτονιά του Little Athens όπου έρχονται ακόμη 300 κατοικίες - Η LAMDA Development επιταχύνει το έργο του Ελληνικού με νέο ομολογιακό έως 350 εκατ. ευρώ, ισχυρές πωλήσεις κατοικιών, μεγάλες διεθνείς συμφωνίες και επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε τεχνολογία, υγεία και υποδομές
Περαιτέρω αύξηση εσόδων λόγω της επιτάχυνσης των εργασιών εντός του έργου ανάπλασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού αναμένει η LAMDA Development, η οποία προχωρά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως 350 εκατ. ευρώ διάρκειας επτά ετών, με τη δημόσια προσφορά να πραγματοποιείται την ερχόμενη εβδομάδα από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου.
Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα ανέλθουν σε περίπου €340 εκατ. μετά τις δαπάνες έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) των περίπου 10 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν για ποσό 320 εκατ. ευρώ στην πλήρη, πρόωρη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2020, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης, ενώ για ποσό περίπου 20 εκατ. ευρώ στην κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εκδότριας ή/και εταιρειών του ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού σε κεφάλαιο κίνησης, τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα δανειακών υποχρεώσεων.
Σημειώνεται ότι βάσει των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ σε περίπτωση κάλυψης του ΚΟΔ σε ποσό μικρότερο των 330 εκατ. ευρώ, η έκδοση του ΚΟΔ και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την εκδότρια το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως, αμοιβαία κεφάλαια και συμφωνίες επαναγοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα ανέλθουν σε περίπου €340 εκατ. μετά τις δαπάνες έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) των περίπου 10 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν για ποσό 320 εκατ. ευρώ στην πλήρη, πρόωρη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2020, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης, ενώ για ποσό περίπου 20 εκατ. ευρώ στην κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εκδότριας ή/και εταιρειών του ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού σε κεφάλαιο κίνησης, τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα δανειακών υποχρεώσεων.
Σημειώνεται ότι βάσει των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ σε περίπτωση κάλυψης του ΚΟΔ σε ποσό μικρότερο των 330 εκατ. ευρώ, η έκδοση του ΚΟΔ και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την εκδότρια το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως, αμοιβαία κεφάλαια και συμφωνίες επαναγοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα