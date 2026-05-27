Έκτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο - Ψαλίδισε την απόσταση από τις φετινές κορυφές
Πλέον απέχει 37 μονάδες από το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων - Πάνω από τα 9 ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια - Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον ΑΔΜΗΕ, έπιασε τα 4 ευρώ - Ράλι για Jumbo και Lamda Development
Για έκτη μέρα συνέχισε το ανοδικό της σερί η Λεωφόρος Αθηνών, μειώνοντας περαιτέρω την απόσταση από το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων. Παρά τις αρχικές επιλεκτικές ρευστοποιήσεις που κρατούσαν τον Γενικό Δείκτη κοντά στο χθεσινό κλείσιμο, οι αγοραστές ανέβασαν ταχύτητα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας των συναλλαγών και απέκτησαν πιο ξεκάθαρο προβάδισμα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (27/5), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 22,49 μονάδες ή +0,96% και έκλεισε στις 2.370,04 μονάδες. Σε περίπου 23 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.351,29 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.374,97 μονάδες. Πλέον το Χρηματιστήριο απέχει 37,03 μονάδες ή -1,54% από το φετινό ρεκόρ των 2.407,07 μονάδων (κλείσιμο 4ης Φεβρουαρίου). Αμέσως μετά βρίσκουμε τις 2.433,24 μονάδες της 2ας Δεκεμβρίου 2009. Παράλληλα, ο ΓΔ κερδίζει +8,29% τον Μάιο -με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας- και καταγράφει άνοδο +11,76% μέσα στο 2026.
Οι τράπεζες ήταν και σήμερα ο κλάδος που έδωσε τον ανοδικό «παλμό» στο ταμπλό, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει λόγω της κατάκτησης των 9 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2021. Σε τροχιά ιστορικών ρεκόρ διατηρήθηκε ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος έσπασε το «φράγμα» των 4 ευρώ εν αναμονή της ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ. Ράλι άνω του +4% έκανε η Jumbo με ώθηση από το νέο deal με την Balfin και την ανάπτυξη του brand «Jumbo» σε έξι νέες αγορές. Κέρδη σχεδόν +3% σημείωσε η Lamda Development, με το βλέμμα στο ομόλογο ύψους έως 350 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια προσφορά να λαμβάνει χώρα από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου.
Ούριος άνεμος από το εξωτερικό – Μπαράζ αποτελεσμάτων στο εσωτερικό
Η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου καταγράφεται ως η βασική τάση της ημέρας, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μια διπλωματική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αμβλύνοντας τις ανησυχίες στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Την ίδια στιγμή, θετικά πρόσημα καταγράφουν οι περισσότερες αγορές του εξωτερικού, βρίσκοντας στηρίγματα στην ισχυρή άνοδο του τεχνολογικού κλάδου και στην μείωση του γεωπολιτικού ρίσκου.
Στο μέτωπο της εγχώριας αγοράς, τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026 δημοσιεύουν η Motor Oil, η Cenergy και η Κρι Κρι, μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης. Την Πέμπτη (28/5) η Lavipharm θα ανακοινώσει τις οικονομικές της επιδόσεις, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Τρίτη 2/6) και η Allwyn (Πέμπτη 4/6).
Την Παρασκευή (29/5) θα λάβει χώρα η τριμηνιαία αναδιάρθρωση του MSCI, με κυριότερη εξέλιξη την προσθήκη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη σύνθεση του βασικού δείκτη Standard Europe. Οι αλλαγές θα τεθούν επίσημα σε ισχύ στη συνεδρίαση της 2ας Ιουνίου (κλειστό το ΧΑ τη Δευτέρα 1/6 λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος).
Στην έκδοση 7ετούς κοινού ομολογιακού δανείου προχωρά η Lamda Development, με στόχο την άντληση κεφαλαίων από 330 έως 350 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς θα εκκινήσει την Τετάρτη 3 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ενώ το εύρος της απόδοσης του ομολόγου θα γίνει γνωστό την Τρίτη 2 Ιουνίου.
Σημαντικές τροποποιήσεις έφερε η εξαμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Στο επίκεντρο των ανακατατάξεων βρίσκεται ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap), όπου εντάσσεται η μετοχή της CrediaBank, αντικαθιστώντας εκείνη της Σαράντης. Με τη σειρά της, η Σαράντης μετακινείται στη μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSE Mid Cap), παίρνοντας τη θέση της Profile. Οι αλλαγές θα τεθούν επίσημα σε ισχύ από την έναρξη της συνεδρίασης της 22ας Ιουνίου.
Κατεβάζει ταχύτητα η Wall Street – Κοντά στα ρεκόρ τους οι ευρωαγορές
Ήπια άνοδο καταγράφουν σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής μετά το χθεσινό μπαράζ ιστορικών υψηλών στη Wall Street (S&P 500 και Nasdaq). Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,6%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq κατεβάζουν ταχύτητα διαπραγματευόμενοι στο +0,1%. Το πολεμικό μέτωπο με το Ιράν παραμένει στο επίκεντρο, με την χθεσινή επιφυλακτικότητα των αγορών να δίνει τη θέση της σε μια πιο ψύχραιμη αποτίμηση. Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει σημαντική στήριξη, με το Brent να υποχωρεί κατά -3,4% στα 93,4 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό (WTI) να σημειώνει πτώση -4,3% στα 89,8 δολάρια.
Σε ανοδικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να ενισχύεται κατά +0,1%, πλησιάζοντας το ιστορικό υψηλό του περασμένου Φεβρουαρίου. Οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την παράλληλη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο +0,1%, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά +0,8%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 χάνει -0,1%. Το θετικό κλίμα στην Ευρώπη έρχεται σε συνέχεια των νέων ιστορικών ρεκόρ που σημειώθηκαν νωρίτερα στις αγορές της Ασίας (Ιαπωνία και Νότια Κορέα).
Πηγή: www.newmoney.gr
