Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για επώνυμες επαύλεις, σκάφη αναψυχής, «ιερά ακίνητα» και… Bodyline
Τα σφυριά που χτύπησαν σήμερα σε βάρος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας της Β. Ελλάδας, της Μονής Εμμαούς, της Εσθήρ Λεβή, αλλά και για εγκαταλελειμμένο διυλιστήριο στην Αχαΐα
Μεγάλη ποικιλία ακινήτων και… κινητών περιλάμβαναν οι πλειστηριασμοί που έγιναν νωρίτερα σήμερα. Από επαύλεις και επαγγελματικούς χώρους, μέχρι σκάφη αναψυχής και… διυλιστήριο.
Την κούρσα, μεταξύ αυτών, οδηγούσαν δύο πολυτελή ακίνητα στη Β. Ελλάδα, τα οποία βγήκαν με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 10,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για κατοικίες στο Πανόραμα και στη Χαλκιδική που συνδέονται με γνωστή επιχειρηματική οικογένεια της Β. Ελλάδας, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας.
Και στις δύο περιπτώσεις προηγήθηκε αύξηση της τιμής εκκίνησης κατόπιν ανακοπών. Έτσι, για το ακίνητο της Χαλκιδικής υπήρξε διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς από τα 2.196.260 ευρώ στα 3.500.000 ευρώ. Με αυτή την τιμή έγινε ο αρχικός πλειστηριασμός στις 8 Απριλίου 2026, αλλά ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Σήμερα έγινε ο επαναληπτικός, με την ίδια τιμή εκκίνησης.
Αντίστοιχη διόρθωση υπήρξε και σε σχέση με την έπαυλη στο Πανόραμα, όπου η τιμή πρώτης προσφοράς αυξήθηκε από τα 2.400.000 ευρώ στα 7.000.000 ευρώ, καθιστώντας το εν λόγω ιδιωτικό οικιστικό ακίνητο ένα από τα ακριβότερα που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
