Πετρέλαιο: Βουτιά άνω του 5% λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $95 το Brent
Η αποκλιμάκωση των φόβων για παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και οι ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης έστειλαν τις τιμές πετρελαίου σε ισχυρή πτώση
Απότομη και ισχυρή πτώση κατέγραψαν την Τετάρτη οι τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναφορά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Το Brent υποχώρησε κατά 5,31%, κλείνοντας στα 94,29 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε απώλειες 5,55%, στα 88,68 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο δείκτες είχαν νωρίτερα αγγίξει τα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, διαγράφοντας πλήρως τα κέρδη που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα.
Η πτώση ήρθε μετά από πληροφορίες για προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, το οποίο προβλέπει σταδιακή αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ εντός ενός μήνα. Ωστόσο, τόσο η αμερικανική πλευρά όσο και ιρανικά μέσα ενημέρωσης ξεκαθάρισαν ότι παραμένουν σημαντικά ανοιχτά ζητήματα.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν διαφορές που πρέπει να επιλυθούν πριν υπάρξει οριστική συμφωνία.
Παράλληλα, η Ουάσιγκτον διέψευσε αναφορές της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης περί συμφωνίας για άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή γύρω από το Ιράν.
Οι αγορές, ωστόσο, φαίνεται να προεξοφλούν αποκλιμάκωση του κινδύνου. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι φόβοι για παρατεταμένη διακοπή της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου αρχίζουν να υποχωρούν, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα επαναλειτουργίας του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος.
Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν νέες διελεύσεις δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων και πλοίο της κινεζικής COSCO, στοιχείο που ενίσχυσε την αίσθηση σταδιακής ομαλοποίησης της ναυσιπλοΐας, έστω και με περιορισμένους ακόμη όγκους.
Η αγορά εξακολουθεί πάντως να παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, το Brent είχε ενισχυθεί κατά 3,6% μετά από νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν, ενώ το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιθέσεις του στον Λίβανο, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη τεταμένο περιβάλλον στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με τον International Energy Agency, η ουσιαστική διακοπή λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ έχει θέσει εκτός αγοράς περισσότερα από 14 εκατ. βαρέλια ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.
Την ίδια στιγμή, εμφανίζονται και τα πρώτα σημάδια εξασθένησης της ζήτησης. Οι δύο μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ινδίας προχώρησαν σε σημαντικές περικοπές προγραμματισμένων πτήσεων για Ιούνιο και Ιούλιο, εξέλιξη που ερμηνεύεται ως ένδειξη επιβράδυνσης της κατανάλωσης καυσίμων.
