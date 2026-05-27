Τριπλό ρεκόρ για τη Wall Street με πρωταγωνιστή τον Dow Jones
Παρά την υψηλή μεταβλητότητα της συνεδρίασης οι δείκτες βρήκαν το δρόμο προς νέα υψηλά - Τα αντικρουόμενα μηνύματα από το διπλωματικό πεδίο δεν πτοούν τους επενδυτές που εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ιράν θα φτάσουν τελικά σε συμφωνία
Ένα απρόσμενο τριπλό ρεκόρ κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τον Dow Jones να περνά σε πρώτο πλάνο και τους S&P 500 και Nasdaq να διευρύνουν έστω και οριακά τα χθεσινά τους υψηλά. Πάντως, συνολικά η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να… αποκωδικοποιήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα γύρω από μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,36% φτάνοντας σε νέο ρεκόρ στις 50.644 μονάδες, ο S&P 500 βρέθηκε οριακά σε θετικό έδαφος στο +0,02% που ήταν ωστόσο αρκετό για να αγγίξει νέα υψηλά στις 7.520 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που «έπιασε» νέο ταβάνι στις 26.674 μονάδες με έστω και ανεπαίσθητη αύξηση κατά 0,07%.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις αποκλιμακώθηκαν με το 10ετές να πέφτει στο 4,47% και το 2ετές να κατεβαίνει στο 4,03%.
Στο κρίσιμο γεωπολιτικό μέτωπο, το Ιράν εμφανίστηκε να έχει λάβει προσχέδιο ανεπίσημου μνημονίου κατανόησης για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιο προέβλεπε επαναφορά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε έναν μήνα, με το Ιράν και το Ομάν να συνδιαχειρίζονται τα Στενά, ενώ οι ΗΠΑ θα απέσυραν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή και θα τερμάτιζαν τον ναυτικό αποκλεισμό.
Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντάς τα δημοσιεύματα «εντελώς κατασκευασμένα».
Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες προχωρούν, αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να δεχθούν μια «καλή» συμφωνία αν δεν είναι «μια εξαιρετική συμφωνία». Υποστήριξε δε, ότι καμία χώρα δεν θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ.
Παρά την ασάφεια, οι αγορές έδειξαν να ποντάρουν στο γεγονός ότι η εκεχειρία συντηρείται και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, θεωρώνταςότι, αργά ή γρήγορα, θα επιτευχθεί τελικά συμφωνία. Έτσι, το αγοραστικό ενδιαφέρον για μετοχές παρέμεινε «ζωντανό», ενώ αντιθέτως οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν. Ειδικά η προθεσμιακή τιμή του Brent έπεσε κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κάτω από τα 90 δολάρια.
«Η χρηματιστηριακή αγορά δείχνει να έχει αρκετή εμπιστοσύνη ότι τελικά θα υπάρξει λύση με το Ιράν, ακόμη κι αν αυτή δεν είναι άμεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλεξάντερ Τζουλιάνο της Resonate Wealth Partners.
Πολύ ενδιαφέρον, άλλωστε, είναι το γεγονός ότι η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών οδήγησε σε μια μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, βελτιώνοντας τις επιδόσεις σε κλάδους που είχαν υστερήσει το προηγούμενο διάστημα, όπως οι καταναλωτικές εταιρείες και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά.
Αντιστοίχως η έκρηξη της ζήτησης για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και η αυξανόμενη ανάγκη για υπολογιστική ισχύ έχουν ενισχύσει δραστικά τη ζήτηση για μνήμες υψηλών επιδόσεων, ακόμη και μέσα σε περιβάλλον υπερπροσφοράς στην αγορά μικροτσίπ. Η εξέλιξη αυτή στάθηκε κλειδί για τελευταία ρεκόρ στον τεχνολογικό κλάδο, παρά το γεγονός ότι πολλοί επενδυτές σπεύδουν σε ρευστοποιήσεις προς αποκόμιση κερδών, κάτι που ασκεί πιέσεις στους δείκτες, όπως φάνηκε ξεκάθαρα σήμερα.
Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Meta ξεκίνησε για πρώτη φορά να διαθέτει συνδρομές για το chatbot Meta AI, επιχειρώντας να δημιουργήσει νέα πηγή εσόδων ώστε να αντισταθμίσει τις τεράστιες επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη. Εξέλιξη που έδωσε σημαντική ώθηση στη μετοχή της.
Εντυπωσιακή και η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της Micron Technology, που από χθες έφτασε σε ιστορικά υψηλά, καθώς η αξία της ξεπέρασε για πρώτη φορά την αποτίμηση του 1 τρισ. δολαρίων, ακολουθώντας τη Samsung Electronics και τη SK Hynix, που επίσης έχουν ενταχθεί στο «κλαμπ» του 1 τρισ. Μάλιστα, τα νέα κέρδη της Micron συμπαρέσυραν όλο τον κλάδο οδηγώντας ανοδικά έτερες εταιρείες ημιαγωγών, όπως η Intel και η Qualcomm.
Θεαματικό άλμα άνω του 10% και για την Αbercrombie & Fitch, αφού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κερδοφορίας, παρά την αδυναμία που κατέγραψε στις δραστηριότητές της σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική λόγω του πολέμου.
Όσον αφορά την Apple, με νέα άνοδο και νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 312,77 δολάρια, ανέβασε τα κέρδη της στο +56% για τη χρονιά, κατακτώντας έτσι την τρίτη θέση στην αμερικανική αγορά με αξία 4,5 τρισ. δολάρια, πίσω μόνο από τη Nvidia και την Alphabet.
Στον αντίποδα, οι αμερικανικές μετοχές της κινεζικής PDD Holdings υποχώρησαν σχεδόν κατά 11% μετά από απογοητευτικά έσοδα τριμήνου.
Βουτιά άνω του 30% και για τη μετοχή της Zscaler, λόγω των απογοητευτικών αποτελεσμάτων της εταιρείας cloud security, που επηρέασε συνολικά τις μετοχές του κλάδου κυβερνοασφάλειας.
Στις χαμένες και η μετοχή της JPMorgan, με πτώση κοντά στο 3%, καθώς οι επενδυτές δεν αντέδρασαν θετικά στις δηλώσεις του Τζέιμι Ντάιμον, o οποίος υποστήριξε ότι η τράπεζα είναι έτοιμη να δαπανήσει έως και 20 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα χρόνια για να προχωρήσει σε μια σημαντική εξαγορά.
Πάντως, ο Ντάιμον δεν ανέφερε πιθανούς στόχους, περιοριζόμενος μόνο να σχολιάσει ότι οποιοσδήποτε στόχος εξαγοράς θα πρέπει να ενσωματωθεί ομαλά στις υφιστάμενες δραστηριότητες της JPMorgan, να ταιριάζει με την εταιρική της κουλτούρα και να ενισχύει τους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς της.
Πηγή: www.newmoney.gr
