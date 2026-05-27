ΕΦΚΑ: Στο κατώφλι στη ψηφιακής εποχής με την ενοποίηση 180 αρχείων, τι κερδίζουν ασφαλισμένοι και επιχειρήσεις
Με δύο έργα ψηφιοποίησης, το Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) και τη ψηφιοποίηση του αρχείου των 53 εκ εγγράφων, ο e-ΕΦΚΑ κτίζει το μέλλον του για τα επόμενα 20 χρόνια.
Τις επόμενες εβδομάδες, όπως τόνισε ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των έργων ψηφιοποίησης, θα εμφανιστούν στην πράξη τα πρώτα αποτελέσματα επιτάχυνσης της έκδοσης των συντάξεων η οποία σήμερα υπολογίζεται στις 42 ημέρες για την κύρια σύνταξη.
Το νέο σύστημα ενοποιεί 180 κατακερματισμένα αρχεία ενώ θα μπορεί να «συνομιλεί» με την εφορία, το μητρώο πολιτών, την αστυνομία, το υπουργείο μετανάστευσης και άλλους φορείς, διαλειτουργικότητες που θα διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών, τη διαφάνεια, την αποφυγή λαθών και τον έλεγχο, αφήνοντας πίσω την εποχή που τα συστήματα δεν «συνομιλούσαν» μεταξύ τους, μετά τη «βίαιη» ενοποίηση των πρώην ταμείων του ΕΦΚΑ.
Ο πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του κινητού του (dashpot) σε προσωποποιημένη πληροφόρηση και να βλέπει στην εφαρμογή του ΕΦΚΑ την ασφαλιστική του ιστορία η οποία θα εμπλουτίζεται συνεχώς με τις νέες λειτουργικές υπηρεσίες.
Παράλληλα με τη λειτουργία του ΟΠΣ, επιταχύνεται η εξυπηρέτηση για παροχές, εισφορές ενώ αυτοματοποιείται ο έλεγχος για οφειλές.
Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες της στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ που «έβαλαν πλάτη» για την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων τόνισε: Η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων θα είναι στα χέρια του πολίτη αντί να είναι καταχωνιασμένα σε κούτες και σακούλες. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΦΚΑ ώστε να κάνει καλύτερα τη δουλειά τους καθώς και το «κτίσιμο» σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του κράτους.
Τα οφέλη για τους ασφαλισμένους είναι η επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων και η γρήγορη εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους ενώ οι εργοδότες θα ωφεληθούν από της αυτοματοποιημένες λειτουργίες και την μείωση των λαθών. Την ίδια ώρα τα οφέλη για τον φορέα είναι ότι θα εφαρμόζονται χωρίς λάθη οι όποιες νέες διατάξεις και δε θα υπάρχουν διορθώσεις που οδηγούσαν μέχρι σήμερα σε καταβολή αναδρομικών ποσών προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους.
Ο κ. Βαρβέρης επισήμανε ότι ταυτόχρονα λειτουργούν πλήρως ψηφιακά ,με αυτοματοποιημένη φόρμα οι ΑΠΔ όπως και το Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένων δίνοντας τέλος στην ταλαιπωρία επιχειρήσεων και λογιστών. Παράλληλα στο ΟΠΣ εντάσσονται εργόσημο, δωρόσημο και δελτίο παροχής υπηρεσιών.
