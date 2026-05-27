Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Ιούνιο οι υπογραφές για τη σύμβαση παραχώρησης με το σχήμα Fraport -Κοπελούζου-Κωνσταντακόπουλου
Προς τα τέλη Ιουνίου παραπέμπει το χρονοδιάγραμμα για τις υπογραφές που αφορούν τη σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας σε συνέχεια του διαγωνισμού του Υπερταμείου και την ανάδειξη ως προτιμητέου επενδυτή της κοινοπραξίας των FRAPORT- DELTA AIRPORT INVESTMENTS του ομίλου Κοπελούζου- ΠΗΛΕΑΣ του ομίλου Κωνσταντακόπουλου.
Χθές, με εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για το αεροδρόμιο «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος».
Η σύμβαση που συνυπογράφεται από το Ελληνικό Δημόσιο αφορά στην 40ετή παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας, το οποίο στο πρώτο τετράμηνο του 2026 έχει ενισχύσει την επιβατική του κίνηση και δή την κίνηση από το εξωτερικό.
