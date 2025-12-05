Κομισιόν σε Αθήνα και Λευκωσία: Καμία νέα μελέτη για τον GSI – Η διασύνδεση παραμένει προτεραιότητα
Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα ανάλυση κόστους-οφέλους ή δημοσίευση μελέτης βιωσιμότητας για τον Great Sea Interconnector, ζητώντας επιτάχυνση των εκκρεμοτήτων ώστε το έργο Ελλάδας–Κύπρου να μην καθυστερήσει περαιτέρω
Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Κομισιόν, ωστόσο δεν επίκειται νέα ανάλυση κόστους-οφέλους ούτε δημοσιοποίηση μελέτης βιωσιμότητας. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την απάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μιχάλη Χατζηπαντέλα.
Ο Κύπριος ευρωβουλευτής ζήτησε από την Επιτροπή να τοποθετηθεί σχετικά με τον Great Sea Interconnector, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εκθέσεις που καταγράφουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παρ’ όλα αυτά αποτελεί έργο κοινού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ.
Ρώτησε, ειδικότερα, αν η Κομισιόν προτίθεται να επικαιροποιήσει την ανάλυση κόστους-οφέλους και αν σκοπεύει να δημοσιεύσει μελέτη βιωσιμότητας, δεδομένων των αυξανόμενων δαπανών, των χρηματοδοτικών κενών και των γεωπολιτικών εμποδίων. Παράλληλα, ζήτησε να παρουσιαστούν πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή και βιώσιμη λειτουργία της διασύνδεσης.
Ο Επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν απάντησε ότι η σχετική ανάλυση κόστους-οφέλους πραγματοποιείται κατά το στάδιο της αίτησης για την ένταξη ενός έργου στον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος – διαδικασία που έχει ήδη ολοκληρωθεί για τον GSI. Υπενθύμισε επίσης ότι η έγκρισή του ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος αποδεικνύει πως τα οφέλη του υπερτερούν του κόστους.
