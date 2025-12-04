ΚΥΣΟΙΠ: Αυτά είναι τα πάνω από 330 εμβληματικά έργα που θα παραδοθούν τη διετία 26-27 σε κάθε περιφέρεια
ΚΥΣΟΙΠ: Αυτά είναι τα πάνω από 330 εμβληματικά έργα που θα παραδοθούν τη διετία 26-27 σε κάθε περιφέρεια
Στην ελληνική περιφέρεια, υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα - Πόσα θα παραδοθούν ανά περιφέρεια στη διετία
Συνολικά, πάνω από 330 εµβληµατικά έργα παραδίδονται το 2026-2027 σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε χθες στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Ο χάρτης των έργων ανά περιφέρεια και κατηγορία, που για πρώτη φορά αποτυπώνεται με συγκεκριμένα ορόσημα και χρονοδιαγράμματα και συνολικά για την ελληνική περιφέρεια, περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εμβληματικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις.
Η παρούσα αποτύπωση είναι ενδεικτική και αντανακλά την πραγματική κατάσταση και τρέχοντα προγραμματισμό των έργων και αναθεωρείται με βάση την πρόοδο των έργων. Όπως προκύπτει από την παρουσίαση του ΚΥΣΟΙΠ, με την ολοκλήρωση των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης σε κάθε περιοχή, θα παρουσιαστεί και η οριστική προτεραιοποίηση των έργων της επόμενης περιόδου.
Παράλληλα, όπως επισημαίνει το Μέγαρο Μαξίμου, σήμερα, στην ελληνική περιφέρεια, υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα.
Τα έργα που παραδίδονται στη διετία ανά ΠεριφέρειαΑναλυτικά:
Aνατολική Μακεδονία και Θράκη
• Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης | 36 εκ
• Αναβάθµιση υποδοµών λιµένος Αλεξανδρούπολης | 24 εκ.
• Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής | ∆ωρεά Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος
• Επέκταση κατά 5 χλµ. του Τεχνητού Εµποδίου Έβρου | 15 εκ. €
• Μεθοριακός Σταθµός Κήπων Έβρου 13 εκ. €
• Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης | Αναβάθµιση – αναδιαρρύθµιση – ανακαίνιση και εκσυγχρονισµός | 12,7 εκ. €
• Αποκατάσταση Τεµένους Βαγιαζήτ Έβρου | 12,7 εκ. €
• Αποπεράτωση 12/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου ∆ράµας | 4, 5 εκ. €
• Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Εχίνου, Σταυρούπολης και Παρανεστίου | 4 εκ.€
• Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Χρυσούπολης και Πρίνου | 3,9 εκ. €
• Γενικό Νοσοκοµείο ∆ράµας | ∆ιαµόρφωση νέας µονάδας τεχνητού νεφρού, νέου φαρµακείου, νέου εργαστηρίου φυσιοθεραπείας | 3 εκ. €
• Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας | Αναβάθµιση, αναδιαρρύθµιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισµός | 2,9 εκ. €
• Γενικό Νοσοκοµείο ∆ιδυµότειχου, Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης – Αναβάθµιση, ανακαίνιση, εκσυγχρονισµός υποδοµών | 2,5 εκ. €
• Αναβάθµιση Κινηµατογράφου Ολύµπια & Ωδείου ∆ράµας | 1, 4 εκ.€
• Κτηνιατρική Σχολή Ορεστιάδας
• Επιδοτούµενη Εµπορευµατική γραµµή Αλεξανδρούπολη – Σίγρι – Μεστά – Πειραιάς
• Αεροδρόµιο Αλεξανδρούπολης ∆ηµόκριτος | Παραχώρηση
• Αναβάθµιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (flyover) | 463 εκ. €
• Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαµαριά | 425 εκ. €
• 6ος προβλήτας Λιµένα Θεσσαλονίκης – Επέκταση λιµενικής υποδοµής | 130-180 εκ. € (επενδυτικό πρόγραµµα)
• Σχεδιασµός, κατασκευή, χρηµατοδότηση, συντήρηση και λειτουργία 17 σχολικών µονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | 159 εκ. €
• Αγωγός Νέας Μεσηµβρίας –Ευζώνων/ Γευγελή και Μετρητικός Σταθµός | 92, εκ. €
• Εγκατάσταση Σύγχρονου Συστήµατος Σηµατοδότησης καθώς και ETCS – LEVEL 1 στο Τµήµα Θεσσαλονίκη-Ειδοµένη | 53 εκ. €
• Ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς THESSINTEC στη ∆.Κ. Περαίας | 53 εκ. €
• Αναβάθµιση των ΓΝ Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, Παπαγεωργίου, Άγιος Παύλος, Γ. Γεννηµάτας, Άγιος ∆ηµήτριος & ΑΧΕΠΑ. Ανέγερση νέων εγκαταστάσεων Γ. Παπανικολάου. ∆ιαµόρφωση πνευµονολογικής κλινικής στο Ιπποκράτειο, νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας στο Παπαγεωργίου | 32,5 εκ. €
• Περιαστικό δάσος Σέιχ Σου | 27 εκ. €
• Αντιπληµµυρικά Έργα Αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ, τµήµα Μαλιακός – Κλειδί (Εντός ορίου Παραχώρησης) | 24, 8 εκ. €
• Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» – Ανέγερση κτιρίου αφιερωµένου σε κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και εργαστήρια Αιµατολογικής Κλινικής | 13, 3 εκ. €
• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) των ∆.Κ. Μουδανιών και Καλλικράτειας | 12 εκ. €
• Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά | Περιβαλλοντική αναβάθµιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά | 12,7 εκ.€
• Ανέγερση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου – Λυκείου Ν. Προποντίδας & Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης | 10 εκ. €
• Αποκατάσταση του Τεµένους Χαµζά Μπέη (Αλκαζάρ) στη Θεσσαλονίκη | 9,9 εκ. €
• Αποβάθρα λιµένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας | 7 εκ. €
• Λιµενικές υποδοµές Ιεράς Μονής Ιβήρων | 6 εκ. €
• Κατασκευή Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου ∆ήµου Νέας Προποντίδας | 4,8 εκ. €
• Αναβάθµιση και ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Αιγινίου & Λιτοχώρου | 4,5 εκ. €
• Ενεργειακή αναβάθµιση κέντρων υγείας Ν. Καλλικράτειας & Ν. Μουδανιών | 3,8 εκ. €
• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου & ∆ροσάτου| 3,64 εκ. €
• Στερέωση, Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνηµείου Τύµβου Καστά στην Αµφίπολη – Γ’ φάση | 3,4 εκ. €
• Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» – Προσθήκη µονάδας βραχείας νοσηλείας ογκολογικών ασθενών | 3 εκ. €
• Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής | Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός | 2, 7 εκ. €
• ΙΣΝ Παιδιατρικό Νοσοκοµείο | ∆ωρεά Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος
• Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς | 2,3 εκ. €
• Κέντρο Υγείας Νιγρίτας | Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός | 2,3 εκ. €
• Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆ίον | 2,2 εκ. €
• Περιαστικό ∆άσος ∆ήµου Παύλου Μελά | 3 εκ. € ∆ωρεά Σταύρου Ανδρεάδη
• Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας Ηµαθίας | Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός | 2 εκ. €
• Ανακαίνιση κτηριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων Γ.Ν. Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας | 1,9 εκ. €
• Γ.Ν. Χαλκιδικής – Ανακαίνιση και επέκταση χειρουργείων και κεντρικής αποστείρωσης | 1,7 εκ. €
• Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Αµµουλιανής & Ν. Ποτίδαιας | 1,6 εκ. €
• Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός Κέντρου Υγείας ∆ροσάτου Κιλκίς | 1,2 εκ. €
• Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου Κιλκίς | 1,5 εκ. €
• Κέντρο Υγείας Νέας Ζίχνης | Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός | 1,4 εκ. €
Δυτική Μακεδονία
• Κατασκευή του τµήµατος Τρίκαλα – Εγνατία του αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 | 480 εκ. €
• ∆ράσεις ανάπτυξης περιοχών ∆ίκαιης Μετάβασης (αποκατάσταση και µεταβίβαση εδαφών) | 136 εκ. €
• Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) µε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) φυσικού αερίου ≥ 65 Megawatts thermal (MWth) | 81 εκ. €
• Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεµαΐδας Άξονας: Τµήµα ρέµα Κωτούρη – όρια νοµού Κοζάνης µε σήραγγα στην Κλεισούρα | 71 εκ.
• Φράγµα Τριανταφυλλιάς Αρδευτικά δίκτυα Τριανταφυλλιάς | 41,5 εκ. €
• Υλοποίηση σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
• Ανάπτυξη ∆ικτύων ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαµηλής Πίεσης | 33,5 εκ. €
• Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης µε συστήµατα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας | 20 εκ. €
• ∆ιασύνδεση της τηλεθέρµανσης Αµυνταίου µε το ενιαίο δίκτυο τηλεθερµάνσεων ∆υτικής Μακεδονίας | 19,9 εκ. €
• Τροφοδότηση της τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας µε θερµική ενέργεια από τη µονάδα V του ΑΗΣ Πτολεµαΐδας (α’ & β’ φάση) | 19,8 εκ. €
• Κόµβος καινοτοµίας για το πράσινο Η2 και την αποθήκευση ενέργειας στη ∆υτική Μακεδονία | 19,7 εκ. €
• Βελτίωση οδικού δικτύου Γρεβενών – Βασιλίτσας | 17,2 εκ. €
• Ύδρευση πόλης Φλώρινας από φράγµα Τριανταφυλλιάς | 17 εκ. €
• Εκσυγχρονισµός και επέκταση των εγκαταστάσεων του χιονοδροµικού κέντρου Βίγλας Πισοδερίου Φλώρινας | 15,2 εκ. €
• Προσθήκη νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τοµέα στο Γενικό Νοσοκοµείο Κοζάνης Μαµάτσειο | 13 εκ. €
• ∆ιευθέτηση κοίτης ποταµού Αλιάκµονα στην περιοχή ∆ασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού | 12,4 εκ. €
• Ζώνη Καινοτοµίας ∆υτικής Μακεδονίας θύλακας δραστηριοτήτων της ζώνης καινοτοµίας της ∆Μ/ Τεχνολογικό πάρκο | 11 εκ. €
• Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς | 8.5 εκ. €
• Γενικό Νοσοκοµείο Φλώρινας Ενεργειακή αναβάθµιση | 3,5 εκ. €
• Σιδηροδροµική γραµµής Θεσσαλονίκη – Φλώρινα και επαναλειτουργία ΣΣ Αµυνταίου | 3,5 εκ. €
• Επαναλειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής µεταξύ Αµύνταιου – Πτολεµαΐδας | 3,5 εκ. €
• Ενεργειακή αναβάθµιση Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς | 2,1 εκ. €
• Αναβάθµιση Κέντρου Υγείας ∆εσκάτης Γρεβενών | 1 εκ. €
• Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας (3ος κύκλος)
• Αξιοποίηση αεροδροµίου Καστοριάς «Αριστοτέλης» | Παραχώρηση
• Αξιοποίηση αεροδροµίου Κοζάνης «Φίλιππος» | Παραχώρηση
Κεντρική Μακεδονία
• Αναβάθµιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (flyover) | 463 εκ. €
• Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαµαριά | 425 εκ. €
• 6ος προβλήτας Λιµένα Θεσσαλονίκης – Επέκταση λιµενικής υποδοµής | 130-180 εκ. € (επενδυτικό πρόγραµµα)
• Σχεδιασµός, κατασκευή, χρηµατοδότηση, συντήρηση και λειτουργία 17 σχολικών µονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | 159 εκ. €
• Αγωγός Νέας Μεσηµβρίας –Ευζώνων/ Γευγελή και Μετρητικός Σταθµός | 92, εκ. €
• Εγκατάσταση Σύγχρονου Συστήµατος Σηµατοδότησης καθώς και ETCS – LEVEL 1 στο Τµήµα Θεσσαλονίκη-Ειδοµένη | 53 εκ. €
• Ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς THESSINTEC στη ∆.Κ. Περαίας | 53 εκ. €
• Αναβάθµιση των ΓΝ Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, Παπαγεωργίου, Άγιος Παύλος, Γ. Γεννηµάτας, Άγιος ∆ηµήτριος & ΑΧΕΠΑ. Ανέγερση νέων εγκαταστάσεων Γ. Παπανικολάου. ∆ιαµόρφωση πνευµονολογικής κλινικής στο Ιπποκράτειο, νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας στο Παπαγεωργίου | 32,5 εκ. €
• Περιαστικό δάσος Σέιχ Σου | 27 εκ. €
• Αντιπληµµυρικά Έργα Αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ, τµήµα Μαλιακός – Κλειδί (Εντός ορίου Παραχώρησης) | 24, 8 εκ. €
• Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» – Ανέγερση κτιρίου αφιερωµένου σε κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και εργαστήρια Αιµατολογικής Κλινικής | 13, 3 εκ. €
• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) των ∆.Κ. Μουδανιών και Καλλικράτειας | 12 εκ. €
• Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά | Περιβαλλοντική αναβάθµιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά | 12,7 εκ.€
• Ανέγερση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου – Λυκείου Ν. Προποντίδας & Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης | 10 εκ. €
• Αποκατάσταση του Τεµένους Χαµζά Μπέη (Αλκαζάρ) στη Θεσσαλονίκη | 9,9 εκ. €
• Αποβάθρα λιµένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας | 7 εκ. €
• Λιµενικές υποδοµές Ιεράς Μονής Ιβήρων | 6 εκ. €
• Κατασκευή Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου ∆ήµου Νέας Προποντίδας | 4,8 εκ. €
• Αναβάθµιση και ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Αιγινίου & Λιτοχώρου | 4,5 εκ. €
• Ενεργειακή αναβάθµιση κέντρων υγείας Ν. Καλλικράτειας & Ν. Μουδανιών | 3,8 εκ. €
• Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου & ∆ροσάτου| 3,64 εκ. €
• Στερέωση, Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνηµείου Τύµβου Καστά στην Αµφίπολη – Γ’ φάση | 3,4 εκ. €
• Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» – Προσθήκη µονάδας βραχείας νοσηλείας ογκολογικών ασθενών | 3 εκ. €
• Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής | Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός | 2, 7 εκ. €
• ΙΣΝ Παιδιατρικό Νοσοκοµείο | ∆ωρεά Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος
• Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς | 2,3 εκ. €
• Κέντρο Υγείας Νιγρίτας | Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός | 2,3 εκ. €
• Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆ίον | 2,2 εκ. €
• Περιαστικό ∆άσος ∆ήµου Παύλου Μελά | 3 εκ. € ∆ωρεά Σταύρου Ανδρεάδη
• Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας Ηµαθίας | Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός | 2 εκ. €
• Ανακαίνιση κτηριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων Γ.Ν. Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας | 1,9 εκ. €
• Γ.Ν. Χαλκιδικής – Ανακαίνιση και επέκταση χειρουργείων και κεντρικής αποστείρωσης | 1,7 εκ. €
• Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Αµµουλιανής & Ν. Ποτίδαιας | 1,6 εκ. €
• Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός Κέντρου Υγείας ∆ροσάτου Κιλκίς | 1,2 εκ. €
• Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου Κιλκίς | 1,5 εκ. €
• Κέντρο Υγείας Νέας Ζίχνης | Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός | 1,4 εκ. €
Δυτική Μακεδονία
• Κατασκευή του τµήµατος Τρίκαλα – Εγνατία του αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 | 480 εκ. €
• ∆ράσεις ανάπτυξης περιοχών ∆ίκαιης Μετάβασης (αποκατάσταση και µεταβίβαση εδαφών) | 136 εκ. €
• Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) µε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) φυσικού αερίου ≥ 65 Megawatts thermal (MWth) | 81 εκ. €
• Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεµαΐδας Άξονας: Τµήµα ρέµα Κωτούρη – όρια νοµού Κοζάνης µε σήραγγα στην Κλεισούρα | 71 εκ.
• Φράγµα Τριανταφυλλιάς Αρδευτικά δίκτυα Τριανταφυλλιάς | 41,5 εκ. €
• Υλοποίηση σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
• Ανάπτυξη ∆ικτύων ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαµηλής Πίεσης | 33,5 εκ. €
• Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης µε συστήµατα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας | 20 εκ. €
• ∆ιασύνδεση της τηλεθέρµανσης Αµυνταίου µε το ενιαίο δίκτυο τηλεθερµάνσεων ∆υτικής Μακεδονίας | 19,9 εκ. €
• Τροφοδότηση της τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας µε θερµική ενέργεια από τη µονάδα V του ΑΗΣ Πτολεµαΐδας (α’ & β’ φάση) | 19,8 εκ. €
• Κόµβος καινοτοµίας για το πράσινο Η2 και την αποθήκευση ενέργειας στη ∆υτική Μακεδονία | 19,7 εκ. €
• Βελτίωση οδικού δικτύου Γρεβενών – Βασιλίτσας | 17,2 εκ. €
• Ύδρευση πόλης Φλώρινας από φράγµα Τριανταφυλλιάς | 17 εκ. €
• Εκσυγχρονισµός και επέκταση των εγκαταστάσεων του χιονοδροµικού κέντρου Βίγλας Πισοδερίου Φλώρινας | 15,2 εκ. €
• Προσθήκη νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τοµέα στο Γενικό Νοσοκοµείο Κοζάνης Μαµάτσειο | 13 εκ. €
• ∆ιευθέτηση κοίτης ποταµού Αλιάκµονα στην περιοχή ∆ασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού | 12,4 εκ. €
• Ζώνη Καινοτοµίας ∆υτικής Μακεδονίας θύλακας δραστηριοτήτων της ζώνης καινοτοµίας της ∆Μ/ Τεχνολογικό πάρκο | 11 εκ. €
• Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς | 8.5 εκ. €
• Γενικό Νοσοκοµείο Φλώρινας Ενεργειακή αναβάθµιση | 3,5 εκ. €
• Σιδηροδροµική γραµµής Θεσσαλονίκη – Φλώρινα και επαναλειτουργία ΣΣ Αµυνταίου | 3,5 εκ. €
• Επαναλειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής µεταξύ Αµύνταιου – Πτολεµαΐδας | 3,5 εκ. €
• Ενεργειακή αναβάθµιση Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς | 2,1 εκ. €
• Αναβάθµιση Κέντρου Υγείας ∆εσκάτης Γρεβενών | 1 εκ. €
• Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας (3ος κύκλος)
• Αξιοποίηση αεροδροµίου Καστοριάς «Αριστοτέλης» | Παραχώρηση
• Αξιοποίηση αεροδροµίου Κοζάνης «Φίλιππος» | Παραχώρηση
