Ποιοι διεθνείς παίχτες κοιτούν τις ελληνικές τράπεζες, τι προγραμματίζουν οι διοικήσεις για το 2026
Τι προσελκύει τους επενδυτές - Το άνοιγμα στην Ιαπωνία
Η αναβάθμιση κατά FTSE θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η απόφαση του MSCI αναμένεται τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς με εφαρμογή το 2027. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Χρηματιστήριο εντός Euronext είναι μια διαφορετική αγορά ειδικά για τις τράπεζες που αποτελούν και το βαρύ πυροβολικό του.
Πώς προσελκύουν επενδυτές οι ελληνικές τράπεζες
Οχτώ με 10 παρουσιάσεις στο εξωτερικό προγραμματίζουν οι συστημικές τράπεζες για το 2026, βλέποντας κατά μόνας επενδυτές κυρίως στις ΗΠΑ – εκτός Νέας Υόρκης– Καναδά, Ασία κ.λπ.
Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα στον Νοέμβριο, η Nomura πραγματοποίησε road show στο Τόκιο, φέρνοντας σε επαφή την Εθνική Τράπεζα αλλά και τον ΟΔΔΗΧ με ένα πλήθος μεγάλων επενδυτών.
