Ποιοι διεθνείς παίχτες κοιτούν τις ελληνικές τράπεζες, τι προγραμματίζουν οι διοικήσεις για το 2026
Ποιοι διεθνείς παίχτες κοιτούν τις ελληνικές τράπεζες, τι προγραμματίζουν οι διοικήσεις για το 2026

Τι προσελκύει τους επενδυτές - Το άνοιγμα στην Ιαπωνία

Ποιοι διεθνείς παίχτες κοιτούν τις ελληνικές τράπεζες, τι προγραμματίζουν οι διοικήσεις για το 2026
Ειρήνη Σακελλάρη
Ποσοστό υψηλότερο του 80% διεθνών funds βρίσκεται στο μετοχολόγιο των ελληνικών τραπεζών, ενώ είναι φανερό πως μια αλλαγή φρουράς έχει αρχίσει να επιχειρείται, μιας και η χώρα μας κατά τον FTSE έχει ενταχθεί στις αναπτυγμένες αγορές, ενώ αντιστοίχως θα κινηθεί και κατά MSCI εφόσον αποφασιστεί και εκεί μια επόμενη αναβάθμιση.

Η αναβάθμιση κατά FTSE θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η απόφαση του MSCI αναμένεται τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς με εφαρμογή το 2027. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Χρηματιστήριο εντός Euronext είναι μια διαφορετική αγορά ειδικά για τις τράπεζες που αποτελούν και το βαρύ πυροβολικό του.

Πώς προσελκύουν επενδυτές οι ελληνικές τράπεζες

Οχτώ με 10 παρουσιάσεις στο εξωτερικό προγραμματίζουν οι συστημικές τράπεζες για το 2026, βλέποντας κατά μόνας επενδυτές κυρίως στις ΗΠΑ – εκτός Νέας Υόρκης– Καναδά, Ασία κ.λπ.

Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα στον Νοέμβριο, η Nomura πραγματοποίησε road show στο Τόκιο, φέρνοντας σε επαφή την Εθνική Τράπεζα αλλά και τον ΟΔΔΗΧ με ένα πλήθος μεγάλων επενδυτών.

Ειρήνη Σακελλάρη
